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كتاب يكشف عن خلافات وقعت بين ميلانيا وإيفانكا ترمب

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US First Lady Melania Trump speaks with Ivanka Trump during the presidential inaugural parade for US President Donald Trump on January 20, 2017 in Washington, DC
ميلانيا وإيفانكا ترمب
ترمب

كتاب يكشف عن خلافات وقعت بين ميلانيا وإيفانكا ترمب

المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام تصدر كتابها الذي يكشف جوانب مخفية من شخصيات ترمب وزوجته الثلاثاء المقبل

العربية.نت

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يكشف كتاب سيصدر الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة جوانب مخفية عن ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

والكتاب من تأليف المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في عهد ترمب، ستيفاني غريشام، ويحمل عنوان I'll Take Your Questions Now "سآخذ أسئلتكم الآن".

ستيفاني غريشام
ستيفاني غريشام

وأكدت غريشام أنه على الرغم من إظهار ميلانيا انطباعاً بأنها لا تكترث بما يقوله الإعلام والناس عنها، فإنها في الواقع كانت تقرأ بقلق شديد كل ما يُكتب عنها في الصحافة. وأضافت: " تماماً كما زوجها وجميع أولاده، قامت السيدة ترمب بفحص المقتطفات الصحافية عنها"، وفق ما نقلته شبكة "سي. إن. إن" الأميركية.

كما كشف الكتاب أمرا آخر عن ميلانيا، وهو إطلاق جهاز الخدمة السرية (المكلف بتأمين الرؤساء الأميركيين) عليها لقب "رابونزيل" (وهي شخصية كرتونية كانت تفضل البقاء في برجها) بسبب تجنبها الظهور في الأماكن العامة.

دونالد وميلانيا ترمب
دونالد وميلانيا ترمب
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وبحسب الكتاب أيضاً، كانت ميلانيا تصف إيفانكا ترمب (ابنة الرئيس السابق) بـ"الأميرة". وأكدت الكاتبة أنه كان هناك خلاف بين المرأتين ظل بعيداً عن العلن لكنه كان يظهر خلف الكواليس. وأرجعت الكاتبة هذا الخلاف إلى رغبة إيفانكا ترمب في أن تكون داخل دائرة الضوء في المناسبات العامة وفي الرحلات الرسمية الخارجية.

وبالنسبة للرئيس السابق، تحدثت غريشام عن "نوبات غضب" كانت تصيب ترمب، حيث لم يكن يهدأ قبل سماعه مقطوعاته الموسيقية المفضّلة، حسب تأكيدها.

وشغلت غريشام منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض بين يوليو 2019 وأبريل 2020، لتصبح بعد ذلك مديرة مكتب السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب.

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