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خطف شاحنة روبيان بفرنسا.. لاحتوائها مخدرات بـ40 مليون يورو

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Trucks drive on the Normandy bridge near Le Havre harbor, Normandy, on May 21, 2010. AFP PHOTO / JOEL SAGET
شاحنة تخرج من ميناء لوهافر بفرنسا (أرشيفية)

خطف شاحنة روبيان بفرنسا.. لاحتوائها مخدرات بـ40 مليون يورو

الشاحنة التي انطلقت من ميناء لو هافر كانت تنقل 20 طناً من الروبيان مصدرها الإكوادور.. ليتبين أن بداخلها 11 حقيبة تحوي على 687 كيلوغراماً من الكوكايين

باريس – فرانس برس

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ضبطت قوات الدرك في شمال غرب فرنسا مؤخراً ما يقرب من 700 كيلوغرام من الكوكايين داخل شاحنة كانت تنقل حوالي 20 طناً من الروبيان.

وأوقفت السلطات الفرنسية خلال العملية شخصين قرب مدينة لو هافر، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان".

شحنة من الروبيان (تعبيرية)
شحنة من الروبيان (تعبيرية)

وبدأت القضية في محيط ميناء لو هافر صباح الجمعة، عندما اعترض أربعة رجال مسلحين شاحنة وزنها 38 طناً كانت قد خرجت للتو من الميناء.

وأرغم المسلحون السائق على ركوب سيارتهم بينما استولوا على شاحنته. وتلقت السلطات سريعاً بلاغاً عن حادثة الخطف من شهود كانوا في الموقع، وبدأ عناصر الدرك مطاردة الشاحنة.

وبعد أقل من 50 دقيقة من بدء الوقائع، انتهت رحلة الخاطفين على طريق سريع بعدما تركوا السائق عند منطقة استراحة. ولم يكن السائق على علم بوجود كوكايين داخل شحنة الروبيان التي كان يهم بنقلها، وفق مصدر في الشرطة.

ميناء لو هافر (أرشيفية)
ميناء لو هافر (أرشيفية)
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وفي الشاحنة، اكتشف عناصر الدرك داخل صناديق روبيان مصدرها الإكوادور 11 حقيبة رياضية تحوي في المجموع على 687 كيلوغراماً من الكوكايين.

وتفوق قيمة المضبوطات القياسية 40 مليون يورو، وفق مصدر مطلع على الملف.

وأوقِف أحد الضالعين الأربعة في العملية، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار. كما أوقفت السلطات رجلاً آخر بسبب سلوكه المريب في محيط ميناء لو هافر.

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