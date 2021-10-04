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في تسرب عرضي هو الأسوأ.. شواطئ كاليفورنيا تتغطى بالنفط

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كاليفورنيا - تلوث مجموعة من الشواطئ الشهيرة

في تسرب عرضي هو الأسوأ.. شواطئ كاليفورنيا تتغطى بالنفط

بندر الدوشي - واشنطن 

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أدى أحد أكبر تسربات النفط في تاريخ ولاية كاليفورنيا الحديث إلى تلوث مجموعة من الشواطئ الشهيرة في جنوب الشاطئ الطويل بما في ذلك شاطئ هنتنغتون.

وتم اكتشاف تسرب ما يصل إلى 126000 غالون من النفط الخام، والذي يعتقد أنه تسرب من خط أنابيب على بعد حوالي 4.5 ميل من ساحل هنتنغتون بيتش يوم السبت.

وبدأ النفط يجتاح الشواطئ في وقت مبكر من يوم الأحد، وقد تتسع عمليات الإغلاق وتستمر لأشهر.

وقال خفر السواحل إنه حتى مساء الأحد، تم انتشال 3150 غالونًا من النفط من منطقة التسرب.

وقال مارتين ويلشر الرئيس التنفيذي لشركة Amplify Energy Corp ومقرها هيوستن، والتي تمتلك خط الأنابيب لوكالة أسوشييتد برس، إن خط الأنابيب الذي تسرب منه تم إغلاقه.

ويتصل خط الأنابيب المتسرب بمنصات إنتاج النفط والحفر وفقًا لتقارير وكالة الأسوشييتد برس وكلاهما موجود في المياه الفيدرالية.

ومازال النطاق الكامل لتأثيرات الحياة البرية غير معروف بالكامل بعد.

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وضربت مجموعة من الظواهر الجوية المتطرفة بسبب تغير المناخ ولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة، من درجات حرارة قياسية إلى بعض أكبر حرائق الغابات في تاريخ الولاية.

وبالنسبة لبعض السكان، يعد التسرب مجرد تذكير آخر بأن كاليفورنيا هي نقطة الصفر لتغير المناخ.

والتقط مصور Wildfire ستيوارت بالي صورة التسرب قائلا "لقد احترقت غابات طفولتي، والآن أصبحت شواطئ الشباب مغطاة بالزيت".

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