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بسبب لقاح كورونا.. ملكة جمال هولندا تتخلى عن حلمها بالتاج العالمي

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ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين
ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين

بسبب لقاح كورونا.. ملكة جمال هولندا تتخلى عن حلمها بالتاج العالمي

ديلاي ويليمشتاين: رغم ضياع فرصة تحقيق حلمي إلا أني لا أشعر بالندم على قراري.. أبواب أخرى ستفتح أمامي

دبي _ العربية.نت

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انسحبت ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين، من مسابقة الجمال العالمية، رافضة السفر إلى بورتوريكو، حيث تقام المنافسة النهائية على اللقب.

وعللت ويليمشتاين البالغة من العمر 21 عاما، قرارها بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال العالم، لعدم رغبتها في أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي يعتبر شرطا أساسيا ينبغي للمتسابقات الالتزام به.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فسيتم استبدال ويليمشتاين بليزي دوب، وهي وصيفة ملكة جمال هولندا.

وصرحت ويليمشتاين لوسائل إعلام محلية أن حلمها كان دائما الفوز بلقب ملكة جمال العالم.

ولفتت ويليمشتاين في منشور على حسابها في "إنستغرام"، إلى أنها فكرت في قرارها لعدة أشهر، وواصلت تأخير اتخاذ قرار التطعيم لحين اتصال منظمي مسابقة ملكة جمال العالم بها.

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وذكرت أنها اتخذت القرار بالرفض، عندما طلب منها المنظمون تحديد موعد للتطعيم.

واعتبرت ويليمشتاين أنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها لا تشعر بالندم على قرارها، لافتة إلى أن "أبوابا أخرى وفرصا ستفتح أمامها".

وحسب الإجراءات الصحية المتبعة في بورتوريكو، ينبغي أن يكون حضور الفعاليات التي تنظم بسعتها القصوى، مطعمين ضد فيروس كورونا، وإلا فإنه سيتم خفض السعة إلى النصف.

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