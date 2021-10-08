عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك

ذكرت صحيفة دنماركية تصدر في شمال البلاد، اليوم الجمعة، أن الشرطة الدنماركية صادرت سيارة فاخرة عالية الأداء بعد أن تم القبض على مالكها الجديد مسرعاً وهو يقود سيارته من ألمانيا إلى النرويج.

وتم رصد الرجل، وهو مواطن عراقي مقيم في النرويج ولم يتم الكشف عن هويته، أمس الخميس وهو يقود سيارته، وهي سيارة لامبورغيني هوراكان، بسرعة 236 كلم/الساعة على امتداد طريق سريع تبلغ السرعة القصوى فيه 130 كلم/الساعة.

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بموجب قانون دنماركي جديد، يمكن للشرطة مصادرة سيارات السائقين المتهورين وبيعها بالمزاد، مع تحويل الأموال إلى الخزانة الدنماركية.

وقالت صحيفة "نوردجيسكي" إن الرجل كان قد اشترى السيارة قبل ساعات في ألمانيا مقابل مليوني كرونر (310 آلاف دولار).

وأخبر جيس فالبرغ، الضابط المناوب بشرطة شمال الدنمرك، "نوردجيسكي" أن المالك "انزعج قليلاً" عندما تمت مصادرة سيارته.

وبالإضافة لمصادرة السيارة، سيتم تغريم صاحب السيارة لتجاوزه السرعة المسموح بها.