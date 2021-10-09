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حتى لا تمل زوجته من تكرار المناظر.. بنى لها منزلاً دواراً

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Vojin Kusic house is seen while rotating by electric motors and wheels from a military transporter in Srbac, Bosnia and Herzegovina October 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic
المنزل خلال دورانه

حتى لا تمل زوجته من تكرار المناظر.. بنى لها منزلاً دواراً

المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة

سرباتس (البوسنة) - رويترز

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أراد رجل بوسني أن يسعد زوجته التي تمنت أن ترى مشاهد متعددة من البيت تجنباً للملل، فبنى لها بيتاً دوّاراً يجعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في اللحظة التالية.

فوجين كوسيتش أمام المنزل
فوجين كوسيتش أمام المنزل

وأمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين، قال فوجين كوسيتش (72 عاماً) لوكالة "رويترز": "كانت كثيراً ما تعيد تجديد بيتنا حباً في التغيير، فقلت لها: سأبني لك بيتاً دواراً تلفينه كيفما شئتِ".

وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه. ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر.. كل هذا بالسرعة المطلوبة.

المنزل الذي بناه فوجين كوسيتش لزوجته
المنزل الذي بناه فوجين كوسيتش لزوجته
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وقال الزوج: "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة".

من جهتها، لم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد الذي شيده لها زوجها.

واستغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.

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