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فيديو للحظة قتل الشرطة الأميركية خاطفاً كان يضع المسدس برأس رهينة

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الخاطف يضع المسدس برأس الرهينة

فيديو للحظة قتل الشرطة الأميركية خاطفاً كان يضع المسدس برأس رهينة

أظهر مقطع فيديو تم تصويره من نافذة للمبنى المقابل، رجلاً يحتجز امرأة رهينة ويهددها بالسلاح

العربية.نت

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تمكنت الشرطة الأميركية من تحرير امرأة وقتلت رجلا احتجزها رهينة في حادث وقع في شقة بمبنى سكني شاهق في وسط مدينة لوس أنجلوس غربي البلاد، مساء أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من نافذة للمبنى المقابل، رجلا وهو يحتجز امرأة رهينة ويهددها بالسلاح، قبل أن يقدم فريق التدخل السريع على اقتحام باب الشقة وإطلاق النار.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس أن المشتبه به قتل بالرصاص في مكان الحادث، فيما نقلت المرأة إلى المستشفى وقالت الشرطة إنها بخير جسديا.

وأشارت إدارة شرطة لوس أنجلوس إلى أن الرجل ارتكب في وقت سابق من نفس اليوم سلسلة جرائم عنيفة، بما في ذلك إطلاق النار على عائلة، قبل قيامه باحتجاز الرهينة.

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