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دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم

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محمد صلاح (أرشيفية من فرانس برس)

دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم

دبي - العربية.نت

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بعيداً عن كرة القدم، لا شك أن النجم المصري محمد صلاح اكتسب جاذبية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبات عرضاً جذاباً لأصحاب العلامات التجارية. إذ يبلغ عدد متابعيه حوالي 72 مليوناً على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

وأصبحت منصة إنستغرام بمثابة "دجاجة تبيض ذهباً" للاعب الشهير البالغ 29 عاماً، الذي يتابعه 44.2 مليون عليها. فإنستغرام ليست أداة قوية لعلامة صلاح التجارية العالمية وحسب، بل هي أداة مربحة له إلى جانب راتبه في ليفربول.

محمد صلاح (أرشيفية من فرانس برس)
محمد صلاح (أرشيفية من فرانس برس)

ووفق ما نقلت صحيفة "ليفربول إيكو" عن الدراسة الصادرة عن موقع Myprotein المتخصص في إحصائيات وسائل التواصل، فإن صلاح قادر على الحصول على ثالث أعلى عائدات من نشر صور أو منشورات إعلانية عبر إنستغرام، في الدوري الإنجليزي.

189 ألف جنيه إسترليني

كما أن صلاح، بحسب البحث، لديه إمكانية كسب 189 ألف جنيه إسترليني للمنشور الواحد. وفي حال مشاركته منشوراً واحداً مدعوماً شهرياً، يمكنه كسب 2.3 مليون جنيه إسترليني سنوياً، في حين أن النشر الأسبوعي سيرفع هذا الرقم إلى 9.9 مليون إسترليني.

كذلك يسبقه في الدوري الممتاز فقط كل من نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا فقط (208 ألف جنيه إسترليني) وزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو (1.5 مليون جنيه إسترليني).

كريستيانو رونالدو (أرشيفية من فرانس برس)
كريستيانو رونالدو (أرشيفية من فرانس برس)

وفي مقارنة ببقية لاعبي ليفربول، كان البرازيلي روبرتو فيرمينو تالياً بمبلغ 56 ألف جنيه إسترليني لكل منشور، يليه فيرجيل فان ديك (46 ألف جنيه إسترليني) وساديو ماني (37 ألف جنيه).

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