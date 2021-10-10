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عقب اختفائه 4 أيام.. العثور على طفل بصحة جيدة قرب منزله

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الطفل كريستوفر

عقب اختفائه 4 أيام.. العثور على طفل بصحة جيدة قرب منزله

دبي - العربية.نت

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بعد اختفائه لمدة 4 أيام، أعلن العثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، على بعد خمسة أميال فقط من منزله وهو بصحة جيدة، أمس السبت، بعد أن فقد أثره في شرق تكساس، الأربعاء.

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وقال دون سويل قائد شرطة مقاطعة غريمز للصحفيين، "وجدنا كريستوفر الصغير على بعد خمسة أميال من هنا"، مضيفاً "كان في حالة جيدة، وبصحة ممتازة، ويتم فحصه الآن.. ويشرب الكثير من الماء.. وترافقه والدته".

يطارد كلباً

وكانت والدة كريستوفر راميريز وجدته، يقومان بتفريغ سيارتهما من بعض المشتريات قرب منزل العائلة بعد ظهر الأربعاء عندما اختفى الطفل، ورآه أحد الجيران يطارد كلبا في الشارع، وفقًا لشبكة "فوكس".

وكان مكتب عمدة مقاطعة غرايمز، والمكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن، ومتطوعون ومجموعات أخرى يبحثون عن راميريز لمدة أربعة أيام قبل أن يجده شخص يعيش بالقرب منه في غابة كثيفة، أمس السبت.

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