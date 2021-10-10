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"عملية العقرب".. دبي تضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين

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المتهم وكمية المخدر الضخمة

"عملية العقرب".. دبي تضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين

دبي - العربية.نت

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في عملية نوعية أطلق عليها اسم "العقرب"، أعلنت شرطة دبي اليوم الأحد، عن ضبط 500 كلغ من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج خبأت في حاوية، حيث استطاعت شرطة دبي الكشف عن تفاصيل العملية ومداهمة المتهم والقبض عليه لتحقق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الجريمة المنظمة.

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وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية القبض على المتهم، تميزت بالحرفية العالية عبر مراقبة تحركات المتهم على مدار الساعة، وصولاً إلى ساعة الصفر والمداهمة، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بأن تشكيلاً عصابياً دولياً قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج، وفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

كما أضاف أنه فور تلقي المعلومة، شكلوا فريق عمل متخصص لهذه العملية، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع.

عملية المداهمة

بدوره، أوضح العقيد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره لسيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار والترويج، متخذا حذره عبر الانتقال من مكان لآخر للتأكد من عدم مراقبته، وبتحديد ساعة الصفر.

كما أضاف أن الشرطة داهمت مكان المتهم وضبطته وبحوزته الكوكايين، مؤكدا أن المتهم أقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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