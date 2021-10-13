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هل رأيت من قبل سلحفاة ذات رأسين وبـ 6 أرجل؟

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سلحفاة نادرة ذات رأسين

هل رأيت من قبل سلحفاة ذات رأسين وبـ 6 أرجل؟

يعمل الرأسان بشكل مستقل ويخرجان لاستنشاق لهواء في أوقات مختلفة كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم

                   بارنستيبل، ماساتشوستس – أسوشييتد برس

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لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست بعد خروجها للحياة في مركز بيردسي كيب للحياة البرية في ماساتشوستس بعد فقسها قبل أسبوعين.

وقال العاملون بالمركز إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدا على الديدان والخضروات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق لهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" أنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

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وسيواصل العاملون بالمركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

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