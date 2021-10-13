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هندي قتل زوجته بلدغة أفعى "كوبرا".. يحكم بالسجن المؤبد

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سوراج كومار مع زوجته أوثرا
سوراج كومار مع زوجته أوثرا

هندي قتل زوجته بلدغة أفعى "كوبرا".. يحكم بالسجن المؤبد

فيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج البالغ من العمر 28 عاماً على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته خلال نومها

نيودلهي – فرانس برس

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حُكم الأربعاء بالسجن المؤبد على هندي استخدم أفعى كوبرا وثعباناً آخر لقتل زوجته، في جريمة وصفها فريق الادعاء بأنها "من أندر الحالات".

وقال ممثلو الادعاء إن سوراج كومار أطلق ثعباناً من نوع "راسل" الشديد السمية على زوجته، فلدغها مما أدخلها المستشفى حيث مكثت نحو شهرين لتلقي العلاج لكنها توفت.

سوراج كومار في المحكمة
سوراج كومار في المحكمة

وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج البالغ من العمر 28 عاماً على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته خلال نومها. وأدت لدغة الكوبرا السامة إلى مقتل المرأة البالغة من العمر 25 عاماً.

ودفع سوراج ببراءته من التهمة لكن الشرطة أفادت بأن بيانات هاتفه تظهر أنه كان على اتصال بمدربي ثعابين وشاهد مقاطع فيديو عن الثعابين على الإنترنت قبل إقدامه على قتل زوجته في مارس من العام الفائت في كولام بولاية كيرالا الجنوبية.

الغرفة التي كانت تنام بها أوثرا عندما ألقى زوجها الأفعى عليها
الغرفة التي كانت تنام بها أوثرا عندما ألقى زوجها الأفعى عليها

وأشار وكلاء الادعاء إلى أن سوراج بقي في الغرفة مع زوجته أوثرا بعدما لدغتها الكوبرا وواصل أنشطته الصباحية الاعتيادية في اليوم التالي عندما أبلغته والدة المرأة بأنها لُدغت.

وقال المدعي العام الذي طلب عقوبة الإعدام إن "طريقة تنفيذ الجريمة والخطة الشريرة التي اتبعها المتهم لقتل زوجته التي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج في فئة أندر الحالات".

والدا أوثرا ينظران لصورتها
والدا أوثرا ينظران لصورتها
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ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عنه قوله إن مدرب الثعابين فافا سوريش أفاد بأن سوراج قد يكون "تسبب بألم للأفعى لاستفزازها ودفعها إلى اللدغ".

وكانت أوثرا من عائلة ثرية، لكن زوجها الذي يعمل في أحد المصارف لم يكن ميسوراً.

وارتاب والد المرأة عندما حاول سراج وضع يده على ممتلكاتها بعد وفاتها، فمما دعا للتحقيق في وفاتها على اعتبارها جريمة وليست حادثة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عائلة سوراج اتُهمت بالتآمر بعد العثور على بعض قطع الذهب التي كانت ملكاً لأوثرا مدفونة بالقرب من منزل سوراج بعد أيام من مقتلها.

سوراج كومار خلال تمثيله الجريمة
  • سوراج كومار خلال تمثيله الجريمة
  • سوراج كومار وزوجته أوثرا
2 صور
سوراج كومار خلال تمثيله الجريمة
سوراج كومار خلال تمثيله الجريمة
سوراج كومار وزوجته أوثرا
سوراج كومار وزوجته أوثرا
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