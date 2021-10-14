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إيلون ماسك يفجر مفاجأة: آمل أن يتحقق هذا الحلم قبل موتي

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Tesla and SpaceX Chief Executive Officer Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition in Washington, on March 9, 2019. (AP)
إيلون ماسك

إيلون ماسك يفجر مفاجأة: آمل أن يتحقق هذا الحلم قبل موتي

دبي - العربية.نت

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كشف رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك عن مفاجأة غير متوقعة، بشأن رغبته في بناء مصانع لشركته الشهيرة تسلا للسيارات الكهربائية على كوكب المريخ، وذلك قبل وفاته.

وقال خلال اجتماع المساهمين في شركته الشهيرة، الذي عقد في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، الأسبوع الماضي أن فكرة إنشاء مصنع خارج كوكب الأرض قد لا تحدث في المستقبل القريب، لكنها محتملة في حياته، بحسب موقع "فوكس بيزنس" الأميركي.

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كما علق الملياردير البريطاني ردا على سؤال من المساهمين حول متى ستبني "تسلا" خارج كوكب الأرض؟، إن مازال أمامهم سنوات عديدة قبل تحقيق هذا، وقال: "أعني، أود أن أرى واحدة قبل أن أموت، هذا سـيكون رائعا، لا أعرف ما الذي سنحصل عليه خلال 40 عاما، ولكن آمل أن يتحـقق هذا قبل أن أموت".

4 مصانع على الأرض

يشار إلى أن شـركة تسلا تمتلك حاليا 4 مصانع على الأرض، منها 3 في الولايات المتـحدة الأميركية وفي شنغهاي بالصين، كما أنها تستعد لبناء مصنع في برلين بألمانيـا وآخر في أوستن بـتكساس، وسيُعرف باسم "غيغا تكساس".

وكان ماسـك كشف في فبراير المـاضي عن خطة طموحة لإرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026، أي قبل 7 سنوات من اعتزام وكالة “ناسا” الأميركيـة إرسال رواد فضاء إلى "الكوكب الأحمر".

وفي سبيل تحقـيق هذه الخطة، قامت شركة "سـبيس إكس" التي يملكها الملياردير ببناء صاروخ "ستارشيب" القوي جنبا إلى جنـب مع داعم فائق قادر على اصطحاب البـشر والإمدادات إلى القـمر والـمريخ.

لاسيما وأن إيلون يعتقد أنه بمـجرد وصول البشر إلى المريخ، فإن مليون شخص يمكنهم أن يعيشوا هناك بحلول عام 2050 في أماكن زجاجية، حسب ما صرح به لوسائل إعلام مختلفة سابقا.

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