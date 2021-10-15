ابتزاز بصور حميمة ولقطات عري.. كاميرات بفندق كوري تفضح

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 4 أشخاص بزعم تركيب كاميرات خفية في غرف فندق بأكمله ومحاولة ابتزاز الأموال من مئات الضيوف الذين تم تصويرهم.

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في التفاصيل، أفاد سيو سانغ هيوك، المسؤول في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة سيول، بأن المشتبه بهم التقطوا صورا وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر مقاطع مصورة خاصة بهم، لكن محاولات ابتزازهم فشلت في الحصول على أي أموال.

ولم يقدم سيو تفاصيل حول كيفية تركيب المشتبه بهم للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ، بالقرب من العاصمة سيول.

فيما أفادت صحيفة محلية أن المشتبه بهم قاموا برشو موظف فندق لتركيب كاميرات صغيرة على شاشات أجهزة الكمبيوتر في كل غرفة أثناء تنظيفها.

كما لم يعلق المدعون العامون، الذين تلقوا القضية من الشرطة بعد الاعتقالات في وقت سابق من هذا الشهر، على الفور اليوم الجمعة، على ما إذا كانوا قد وجهوا لائحة اتهام إلى أي من المشتبه بهم.

لقطات جنسية وعُري

يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت كافحت في السنوات الأخيرة للتعامل مع الجناة الذين قاموا بتركيب كاميرات صغيرة في الفنادق والحمامات وغيرها من الأماكن لتصوير لقطات جنسية أو عُري ونشر اللقطات عبر مواقع الويب غير القانونية.

فيما خرجت آلاف النساء في مسيرة في سيول في عام 2018 للمطالبة بتحرك حكومي أقوى لمكافحة انتشار الصور التي التقطتها الكاميرات الخفية، والتي قلن إنها جعلت النساء يعشن في قلق وضيق دائمين.

وأخبرت وكالة الشرطة الوطنية مؤخرا النائب عن حزب العدالة جانغ هي يونغ أن الشرطة حققت في ما يقرب من 30 ألف حالة جريمة تتعلق بالكاميرات الخفية على مدار السنوات الخمس الماضية.