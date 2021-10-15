ابن مهاجر مصري يتزوج ابنة أميركي ثالث أغنى رجل بالعالم

جنيفر، ابنة الملياردير الأميركي، بيل غيتس، مؤسس شركة Microsoft لبرامج الكومبيوتيرات، وثالث أغنى رجل بالعالم، مقبلة غدا السبت على الزواج من ابن مهاجر مصري في الولايات المتحدة، أمضى بعض طفولته مع عائلته بالكويت، هو نايل نصار، المولود قبل 30 سنة في شيكاغو.

أما حفل الزفاف الذي تقيمه العائلتان في مزرعة شهيرة باسم North Salem تملكها العروس الأصغر سنا بخمسة أعوام من خطيبها، على حد ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام عدة لزواج الاثنين، منها موقع الصحيفة الأكثر نشرا لصورهما، وهي صحيفة New York Post الأميركية، فيرددون في الإعلام الأميركي أن كلفته قد تزيد عن مليوني دولار.

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وكان غيتس، الذي نراه مع عائلته ونايل نصار في الفيديو المعروض، دفع في 2018 أكثر من 16 مليون دولار ليشتري المزرعة البالغة مساحتها 50 هكتارا بأرياف مقاطعة Westchester في ولاية نيويورك، أي تقريبا 500 ألف متر مربع، وقدمها هدية قبل عام لابنته، لمناسبة تخرجها بعلم الأحياء البشري من جامعةStanford University التي تخرج فيها خطيبها في 2013 بالاقتصاد، علما أنه ملم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويحمل الجنسيتين المصرية والأميركية.

ومن المعروف عن نايل نصار، الذي تعرّف في 2017 إلى ابنة بيل غيتس، وعقد خطوبته في يناير العام الماضي عليها، أنه تلقى علومه الابتدائية في المدرسة الأميركية بالكويت، حيث أقام مع عائلته منذ كان عمره 5 أعوام، وغادرها بعمر 9 سنوات إلى الولايات المتحدة، حيث تابع دراسته الثانوية والجامعية مع شقيقه الأكبر سنا منه، واسمه شرف، وهو من نراه ضمن الإطار في الصورة المنشورة أدناه.

ثروته 100 مليون دولار

وأهم قاسم مشترك بين ناصر وخطيبته المولودة في واشنطن، هو عشقهما الواضح والإدمان الكبير للفروسية، الرياضة التي نال فيها ميداليات وجوائز دولية عدة، أحدثها حين حل في يونيو الماضي بالمركز الأول في بطولة "الجائزة الكبرى- سانت غالن" وجائزتها مليون دولار، أضافها لثروة يملكها ومساوية تماما لثروة عروسه، مقدارها العام الجاري 100 مليون دولار، وفقا لما وجدته "العربية.نت" في 3 وسائل إعلام أميركية مختصة بالمشاهير وثرواتهم، أهمها موقع Filmysiyappa المضيف ببياناته أنه شريك في مؤسسة CWD المتخصصة بالفروسية وفعالياتها، كما يملك مجموعة إسطبلات لسلالات خيول عريقة، تدرّ تجارتها المال عليه أيضا.

ولا يبدو من الوارد بكثرة عن نايل نصار في مواقع مختلفة بالإنترنت، أنه حصل من والديه، إيمان حربي وفؤاد نصار، على أي نصيب مالي ساعده على تنمية ثروته بسرعة، والشيء نفسه يسري على من ستصبح زوجته بدءا من السبت، فالفروسية هي مصدرها الوحيد، مع أن ثروة والدها تزيد عن 124 مليارا من الدولارات، طبقا للوارد في مارس الماضي بمجلة Forbes الاقتصادية الأميركية.