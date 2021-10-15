روافد.. لماذا لم ينتمِ الروائي السوري نبيل الملحم لبرلين كموسكو؟

في حلقة جديدة من برنامج "روافد"، كشف الروائي السوري نبيل الملحم، عن مدينة برلين الذي يقطن فيها منذ 5 أعوام، إنه لم يشعر يوما بالانتماء إليها بعكس موسكو التي يزورها في كل سنة منذ عقد ويشعر بالانتماء إليها بسبب تأثره بالروايات الروسية التي دأب على قراءتها منذ صغره ولاسيما منها تلك التي كتبها أنطون تشيخوف.

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عمل نبيل الملحم في الصحافة المكتوبة والمرئية لأعوام طويلة، وكتب نصوصا لمسلسلات تلفزيونية عدة، منها ليل السرار وأرواح منسية، وكان آخرها من بطولة الفنان عزت العلايلي الذي رحل قبل اكتمال التصوير. كتب نبيل الملحم نصوصا مسرحية وروايات، منها: الحياة والمدن وبانسيون مريم وحانوت القمر.