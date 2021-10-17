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إسبانيا.. لا نهاية وشيكة لثوران بركان جزيرة لا بالما

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The Cumbre Vieja volcano spews lava as it continues to erupt on the Canary Island of La Palma, as seen from El Paso, Spain, October 17, 2021. REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY
ثوران بركان لا بالما

إسبانيا.. لا نهاية وشيكة لثوران بركان جزيرة لا بالما

42 حركة زلزالية وقعت اليوم في الجزيرة الواقعة ضمن أرخبيل الكناري شدة أقواها 4.3 درجة

لا بالما (إسبانبا) - رويترز

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قال رئيس جزر الكناري الإسبانية أنخيل فيكتور توريس اليوم الأحد إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.

ثوران بركان لا بالما
ثوران بركان لا بالما

وقال توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية، مشيراً إلى توقعات العلماء: "ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة، على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع".

من جهته، قال "المعهد الجغرافي الوطني الإسباني" إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم الأحد شدة أقواها 4.3 درجة.

ثوران بركان لا بالما
ثوران بركان لا بالما
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ودُمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فداناً من الأراضي في لا بالما وقرابة 2000 مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءًا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.

من جانبها، قالت شركة الطيران "بينتر" إنها ألغت جميع رحلاتها إلى لا بالما اليوم الأحد بسبب رماد البركان. من جهتها، قالت شركة "أينا" التي تشغل المطار إن 22 رحلة ألغيت من أصل 38 رحلة مقررة، لكن المطار ما زال مفتوحاً.

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