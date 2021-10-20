.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد امرأة سبعينية العمر أنجبت طفلا وتركت الأطباء بذهول

  • الخط
هندية
السيدة الهندية Jivunben Rabari

شاهد امرأة سبعينية العمر أنجبت طفلا وتركت الأطباء بذهول

الطبيب الذي ساعدها على الوضع كان أخبرها باستحالة الأمر

لندن- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ظلت تحاول الإنجاب منذ تزوجت بعمر 25 قبل 45 سنة، ولكن من دون جدوى دائما، حتى فقد الأطباء محاولاتهم معها، إلى أن فاجأتهم Jivunben Rabari المقيمة في بلدة "مورا" في ولاية Gujarat الممتدة بأقصى الغرب الهندي على خليج عمان في بحر العرب، وتركتهم في ذهول، بإنجابها الاثنين الماضي طفلا عبر التلقيح الاصطناعي، مع أن عمرها 70 سنة.

الطبيب الذي ساعدها على الوضع، أخبر وسائل الإعلام أنها جاءت وزوجها الأكبر سنا منها بخمسة أعوام "فأخبرناهما باستحالة الحمل والإنجاب لمن هن بعمرها المتقدم، لكنها أصرت، وقالت إن عددا من أفراد أسرتهما حاولن وأنجبن، وهو ما تمكنت منه هي أيضا، وهذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق" ما قال.

وكانت امرأة هندية أخرى، اسمها مانجاياما ياراماتي، أصبحت في 2019 أكبر أم بالعالم سنا، بعد إنجابها طفلين توأمين عبر التلقيح الاصطناعي أيضا، مع أنها كانت بعمر 74 سنة ذلك العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد