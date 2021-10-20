شاهد امرأة سبعينية العمر أنجبت طفلا وتركت الأطباء بذهول

ظلت تحاول الإنجاب منذ تزوجت بعمر 25 قبل 45 سنة، ولكن من دون جدوى دائما، حتى فقد الأطباء محاولاتهم معها، إلى أن فاجأتهم Jivunben Rabari المقيمة في بلدة "مورا" في ولاية Gujarat الممتدة بأقصى الغرب الهندي على خليج عمان في بحر العرب، وتركتهم في ذهول، بإنجابها الاثنين الماضي طفلا عبر التلقيح الاصطناعي، مع أن عمرها 70 سنة.

الطبيب الذي ساعدها على الوضع، أخبر وسائل الإعلام أنها جاءت وزوجها الأكبر سنا منها بخمسة أعوام "فأخبرناهما باستحالة الحمل والإنجاب لمن هن بعمرها المتقدم، لكنها أصرت، وقالت إن عددا من أفراد أسرتهما حاولن وأنجبن، وهو ما تمكنت منه هي أيضا، وهذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق" ما قال.

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وكانت امرأة هندية أخرى، اسمها مانجاياما ياراماتي، أصبحت في 2019 أكبر أم بالعالم سنا، بعد إنجابها طفلين توأمين عبر التلقيح الاصطناعي أيضا، مع أنها كانت بعمر 74 سنة ذلك العام.