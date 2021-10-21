رياح قوية توقف قطارات.. وتقطع الكهرباء عن ربع مليون فرنسي

انقطعت الكهرباء عن ربع مليون منزل فرنسي يوم الخميس وتوقفت القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس بعد هبوب رياح عاتية اجتاحت أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص أصيبوا في بلدة باريندريخت الهولندية، على الطرف الجنوبي من روتردام، حيث أطاحت الرياح العاتية بالبلاط من أسطح المباني، واقتلعت الأشجار في حي سكني في الساعات الأولى من الصباح.

VIDEO: Strong wind and waves hit the Finistere region of #Brittany, northern France, with nine areas in the region placed on weather alert. #TheCitizenUpdate pic.twitter.com/n0OxmVUVt4 — The Citizen Tanzania (@TheCitizenTZ) October 21, 2021

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وبحسب صور منشورة على الإنترنت، هبت العاصفة التي بدأت بضرب ساحل بروتاني الأطلسي بعد ظهر الأربعاء باتجاه الشرق خلال الليل، وأسقطت الأشجار وأدت لانهيار الأسقف في بعض المناطق. أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية على تحذيراتها من العواصف يوم الخميس في الركن الشمالي الشرقي للبلاد على الحدود مع ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

ووصلت سرعة الرياح إلى 175 كيلومترا في الساعة (109 ميل في الساعة) في بلدة فيكامب في نورماندي، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتسببت الأشجار المتساقطة في قطع خطوط الكهرباء، وقال مشغل شبكة الكهرباء في فرنسا (أنديس) إن 250 ألف منزل انقطعت عنهم الكهرباء حتى صباح يوم الخميس.

وتعطل السفر بالقطار في نورماندي ومنطقة شامبين آردين، وكذلك على بعض الخطوط في منطقة باريس، وفقًا للشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية.

كما تعطلت شبكة السكك الحديد الهولندية صباح الخميس بسبب الأشجار التي سقطت على قضبان خطوط السكك الحديد.

وكتب رجال إطفاء في بلدة ويسترهوك البلجيكية، بالقرب من الحدود الهولندية، على تويتر أنه تم استدعاؤهم عشرات المرات خلال الليل للتعامل مع أضرار العاصفة.