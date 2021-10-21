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شاهد منطقة بكاملها يلحق بها الدمار من غاز انفجر بالصين

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شاهد منطقة بكاملها يلحق بها الدمار من غاز انفجر بالصين

الحادث الذي وقع في الثامنة و20 دقيقة صباحا "تسبب بدمار عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية في المنطقة"

لندن - العربية.نت ووكالات

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استيقظت مدينة صينية صباح، اليوم الخميس، على انفجار غاز تسرب من مطعم للشواء، فقتل 3 أشخاص على الفور وجرح 30 آخرين، واهتزت بفعله منطقة كاملة في مدينة Shenyang عاصمة مقاطعة "لياونينغ" بالشمال الشرقي الصيني، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عدة، عن وسائل إعلام صينية.

وفي بيان صدر عن مسؤولين محليين، أن الحادث الذي وقع في الثامنة و20 دقيقة صباحا "تسبب بدمار عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية في المنطقة"، بحسب ما يبدو بفيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وانتشر سريعاً كمقاطع أخرى في مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

أكدوا في البيان أيضا أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار، الذي هرعت إلى مكانه فرق إنقاذ، قدمت خدمات طوارئ، وتم نشر 35 سيارة إطفاء إضافة إلى 110 من رجال الإطفاء من 3 محطات إطفاء مختلفة.

وظهرت من لقطات بثتها بعض المحطات التلفزيونية المحلية ومضات شبيهة بالبرق، ساطعة وضخمة، سبقت دوي سلسلة انفجارات نتجت عن انفجار الغاز. كما ظهرت في صور ثابتة مركبات مدمرة بالكامل، وجوانب كاملة من المباني لحق بها التهديم، وتكسر ما فيها من زجاج.

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