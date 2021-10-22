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تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي

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أليك بالدوين عقب الحادث
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تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي

النجم أليك بالدوين أطلق النار من سلاح خلّبي في موقع تصوير فيلم "راست" قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو

العربية.نت، فرانس برس

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أعلنت الشرطة الأميركية أن الممثّل أليك بالدوين أطلق الخميس، أعيرة من سلاح خُلَّبي (طلقات فارغة مخصصة للاستخدام في المشاهد التمثيلية) أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا في" (جنوب غرب الولايات المتحدة)، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

الممثل أليك بالدوين بموقع الحادث عقب إطلاق النار
الممثل أليك بالدوين بموقع الحادث عقب إطلاق النار

وقالت الشرطة في بيان، إن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي" في موقع تصوير فيلم "راست" Rust قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

أليك بالدوين والمخرج جويل سوزا ومديرة التصوير هاليانا هاتشينز
أليك بالدوين والمخرج جويل سوزا ومديرة التصوير هاليانا هاتشينز

وأضافت أنّ هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها "ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

من موقع تصوير الفيلم
من موقع تصوير الفيلم

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فقد تم إطلاق سراح النجم بالدوين بعد التحقيق معه من قبل المحققين، ولم يتم توقيف أو توجيه الاتهامات له أو لأي أحد في الحادث.

ويستخدم صنّاع السينما شكلا من الرمايات (خُلَّبية) لا تستعمل به الذخائر الحية، بل يُستعاض عنها بذخائر خاصة، تصدر أصواتاً دون مقذوفات، تستخدم لأغراض التدريب والمشاهد التمثيلية.

أليك بالدوين من الفيلم
أليك بالدوين من الفيلم

ونقلت صحيفة "ذي هوليوود ريبورتر" The Hollywood Reporter عن متحدث باسم الشرطة أن المخرج يرقد في المستشفى "بحالة حرجة"، في حين نقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله، إن "الحادث" نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشواً بأعيرة خلّبية.

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ووقعت المأساة في "بونانزا كريك رانش"، وهو موقع تصوير بالقرب من "سانتا في" مشهور لدى صانعي أفلام هوليوود.

وعادةً ما تعتمد مواقع التصوير قواعد صارمة بشأن استخدام الأسلحة الخلّبية، ولكن مع ذلك فقد وقعت حوادث.

ووقع أشهر هذه الحوادث أثناء تصوير فيلم "ذي كرو" The Crew حين قُتل براندون لي، نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، برصاص مسدس كان من المفترض أن يكون محشواً بأعيرة خلّبية.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأميركي القديم)، من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دورا خارجا عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة، طارت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترمب في برنامج "ساترداي نايت لايف" Saturday Night Life الساخر الشهير.

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