.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ستصبح مواطنة عادية.. أميرة اليابان تحتفل بآخر عيد ميلاد إمبراطوري

  • الخط
الأميرة اليابانية ماكو

ستصبح مواطنة عادية.. أميرة اليابان تحتفل بآخر عيد ميلاد إمبراطوري

زواجها من أحد عامة الشعب يجعلها مواطنة عادية بموجب القوانين التي تنص على ذلك

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

احتفلت الأميرة اليابانية ماكو بعيد ميلادها الثلاثين اليوم السبت، وهو عيد ميلادها الأخير باعتبارها من أعضاء الأسرة الإمبراطورية، وذلك قبل زواجها من صديقها بعد أيام.

فزواجها من كي كومورو، وهو من عامة الشعب، يوم الثلاثاء يعني أنها ستصبح مواطنة عادية بموجب القوانين التي تنص على أن عضوات الأسرة الإمبراطورية لا يمكن أن تحتفظن بوضعهن الملكي بعد مثل هذا الزواج.

مع شقيقتها
مع شقيقتها

ونشرت وكالة البلاط الإمبراطوري صورا لماكو وهي تتجول في الأراضي الإمبراطورية مع أختها الصغرى، لكن الأميرة لم تدل بأية تعليقات بمناسبة عيد ميلادها.

وأثارت الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات بين الأميرة ماكو وكومورو جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.

وكانت الوكالة قد قالت في مؤتمر صحافي في أوائل أكتوبر، إن الأميرة ماكو أصيبت باضطرابات بسبب التدقيق الإعلامي المكثف الذي تعرضت له خطبتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا مات 5 آلاف عسكري وأنقذوا فرنسا من مجاعة هكذا مات 5 آلاف عسكري وأنقذوا فرنسا من مجاعة
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
الأكثر قراءة
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام
توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق
صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد