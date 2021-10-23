شاهد.. العربية.نت تتجول بأول معرض مصري عند هضبة الأهرامات

افتتحت "أرت دي إيجيبت" معرضها الرابع بعنوان "الأبد هو الآن"، الجمعة، وهو أول معرض مصري يقام عند هضبة الأهرامات بالجيزة لإحياء الفنون في مصر والعالم، بمشاركة عدد من الفنانين المحليين والدوليين، للمزج بين التراث القديم والفن المعاصر.

وشارك عدد من الفنانين العالميين في المعرض، ومنهم الفنان الروسي ألكساندر بونوماريف، والبرازيلي خاو تريفيزان، والفنان الفرنسي جيه آر، وكذلك الفنان الإيطالي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية الأصل أميركية الجنسية شيرين جرجس، والبريطانيان شوستر وموزلي، والبريطاني ستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.

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وأوضحت نادين عبدالغفار، مؤسسة "آرت دي إيجيبت" لـ"العربية.نت" عن سعادتها بهذا الملتقى الفني الذي جمع بين الحضارة المصرية العريقة والفن المعاصر، كما أنه بمثابة اتحاد الفن والتاريخ والتراث معاً، وأشارت إلى أن الأهرامات تتميز بتاريخ ممتد وبارز من النوع الاستثنائي الذي لطالما أبهر وألهم الفنانين من جميع أنحاء العالم.



من المعرض من المعرض

وأضافت عبدالغفار أن إقامة المعرض في هذا الموقع الأثري هو فخر لها ويتناسب مع مهمة المؤسسة لحماية وتعزيز التعبير الثقافي، حيث تعد أهرامات الجيزة إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.





من المعرض من المعرض من المعرض

ومن جهتها، قالت الفنانة المصرية شيرين جرجس، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة العمل الفني "لقد عدت هنا" في تصريحات لـ"لعربية.نت"، إنها شاركت في هذا المعرض بهذا العمل الفني ليكون بمثابة تكريم للمرأة المصرية والتي كان لها -ومازال- دور كبير في كل حضارة وعصر، خاصة فيما يخص الفنون والثقافة.

وتابعت جرجس أن التمثال مستوحى من آلة موسيقية كانت تستخدم لدى القدماء المصريين، وقد أضيفت له بعض الرموز الفرعونية مع كلمات من قصيدة للشاعرة درية شفيق، لافتة إلى أنها استخدمت شكل الياسمين في العمل الفني لارتباط الياسمين بالمزارع المصرية وارتباط نساء الريف بحصد أزهار الياسمين.

الفنان التشكيلي لورينز أنتوني كوين من جهته، عبر لـ"العربية.نت" عن مدى سعادته للمشاركة بهذا المعرض في هذا الموقع الأثري الذي يعد ضمن إحدى أقدم الحضارات في العالم.

وتابع كوين أن العمل الفني الذي يشارك به هو التقاء لليدين اللتين تشبهان الأهرامات، فهما شفافتان لكي لا تحجب رؤية الأهرامات مع استخدامه 36 ألف قطعة من الحديد حيث تم تنفيذه خلال 9 أشهر.