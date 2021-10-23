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هذا ما كشفه تحقيق الشرطة في "قتل" أليك بالدوين لمديرة تصوير

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Alec Baldwin is pictured in the parking lot outside the Santa Fe County Sheriff's offices on Thursday
بالدوين خارج مقر شرطة "سانتا في" بعد مقتل المصورة

هذا ما كشفه تحقيق الشرطة في "قتل" أليك بالدوين لمديرة تصوير

مساعد المخرج سلّم الممثل "مسدسا فارغا آمنا".. لكن تبيّن أنه كان يحتوي على ذخيرة حية

سانتا فيه (الولايات المتحدة) - رويترز

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قالت تحقيقات الشرطة في حادث إطلاق نجم هوليوود أليك بالدوين، النار خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "راست" يوم الخميس، إنه تم تسليم بالدوين ما وُصف بأنه "مسدس فارغ" آمن، لكن المسدس كان يحتوي على ذخيرة حية عند إطلاقه.

وأصابت الرصاصة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في صدرها، والمخرج جويل سوزا الذي كان خلفها في كتفه، وفقاً لما ذكره قائد شرطة المقاطعة في محكمة سانتا في.

هالينا هاتشينز
هالينا هاتشينز

وتوفيت هاتشينز متأثرةً بجراحها، وأصيب سوزا لكنه خرج بعد ذلك من مستشفى محلي.

وقال جويل كانو، المحقق في إدارة شرطة سانتا في، إن مساعد المخرج الذي سلّم بالدوين المسدس لم يكن يعلم أنه يحتوي على ذخيرة حية.

وقال بالدوين أمس الجمعة، إنه مصدوم من حادث إطلاق النار الخطأ في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير عن عمليات انسحاب من فيلم "راست"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي بسبب ظروف التصوير غير الآمنة.

بالدوين في كواليس تصوير فيلم "راست"
بالدوين في كواليس تصوير فيلم "راست"

وقال بالدوين إنه "يتعاون بشكل كامل" مع السلطات لتحديد كيفية وقوع الحادث يوم الخميس.

وتم وقف إنتاج الفيلم على الفور. وقالت إدارة قائد الشرطة، إنه لم يتم توجيه أي اتهامات بعد، مضيفةً أن التحقيق لا يزال مفتوحاً، وأن بالدوين أدلى طواعية بإفادة بشأن إطلاق النار.

وكتب بالدوين على "تويتر" أمس الجمعة: "تعجز الكلمات عن التعبير عن الصدمة والحزن الذي ألم بي بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز الزوجة والأم والزميلة التي نكن لها كل تقدير".

وأضاف: "أنا على اتصال بزوجها، وأقدم المساندة له ولعائلته. قلبي منفطر على زوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها".

بالدوين خارج مقر شرطة "سانتا في" بعد مقتل المصورة
بالدوين خارج مقر شرطة "سانتا في" بعد مقتل المصورة
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وذكر مكتب قائد شرطة مدينة سانتا في أن الحادث وقع عصر الخميس في موقع بونانزا كريك للتصوير إلى الجنوب من المدينة.

ونقلت طائرة هليكوبتر مديرة التصوير لمستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها.

وبالدوين (63 عاماً) منتج مشارك في فيلم "راست" الذي تدور أحداثه في كانساس في ثمانينات القرن التاسع عشر، ويلعب فيه دور "راست"، وهو خارج عن القانون وجد لصبي يبلغ من العمر 13 عاماً أدين بجريمة القتل الخطأ.

وأعادت الواقعة للأذهان ذكرى مقتل الممثل الأميركي براندون لي، ابن بروس لي، عام 1993 وهو في الـ28 من عمره بعد أن أصيب برصاصة من مسدس يُفترض أنه يحوي طلقات فارغة أثناء تصوير فيلم "ذا كرو" أو "الغراب".

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