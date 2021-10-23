يدخن 30 حجرا يوميا.. مصري يسعى لدخول غينيس بأطول نرجيلة

يدخن 30 حجرا من النرجيلة يوميا، ويصنعها بنفسه، ومن الممكن أن يصاب بالصداع لو تناول "مزاجه" اليومي من نرجيلة صغيرة.

ممدوح صقر، خمسيني مصري من محافظة قنا جنوب مصر، اشتهر في بلدته بصاحب أطول نرجيلة.

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يعمل صاحب الـ51 عامًا، مهندسا زراعيا، بمركز نجع حمادي، واعتاد منذ صغره على تدخين النرجيلة وقرر أن يمارس عادته وفق طقوس خاصة، يستعد لها منها اختيار أوقات معينة للتدخين وصناعة نرجيلة مميزة.. ومع مرور الوقت قرر أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول نرجيلة في العالم.

وصنع الخمسيني الصعيدي أطول نرجيلة خاصة به، ويقول "للعربية.نت" إنه توجه إلى منطقة السبتية بمحافظة القاهرة، ليطلب من صاحب مصنع خاص تصنيع أطول نرجيلة، يبلغ طولها 3 أمتار.

ورغم أنه يمتلك عددا منها بأنواع وأطوال مختلفة إلا أنه بات يفضل الأطول ويستمتع بالتدخين من خلالها.

يدخن ممدوح يوميا 30 حجرا دون أن يخشى على صحته، ويقول إنه يصاب بالسعال ويتألم صدره لو استخدم نرجيلة صغيرة، وكلما زاد طول النرجيلة، تزداد متعته ومزاجه وفق قوله.

يحتاج ممدوح لمقعد يصعد عليه ليضع الحجر فوق النرجيلة ولا بجد مشقة في ذلك، المهم لديه أنه يمارس هوايته ويشبع رغبته في تعاطي الشيشة.

يحلم ممدوح بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ورغم إدمانه تدخين الشيشة واستهلاك كميات كبيرة من التبغ، لم يشكُ من متاعب أو آلام في صدره ولَم يزر الأطباء، ويتمنى عدم زيارتهم.