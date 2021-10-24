أشهر خبراء أميركا في "ورطة".. ما سر النقمة على فاوتشي؟

يبدو أن أشهر خبراء الولايات المتحدة الأميركية في ورطة، حيث تبحث مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن إجابات من المعاهد الوطنية للصحة وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي حول التمويل الذي تم توفيره لإجراء تجارب "وحشية" على جراء كلاب بيغل.

فقد وقع 24 عضواً من مجلس النواب على رسالة وجههوها إلى فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة، وفق ما أفادت مجلة "نيوزويك".

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1.68 مليون دولار

أتى ذلك، بعد أن حصلت مجموعة White Coat Waste غير الربحية على وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنفق 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لإجراء تجارب فظيعة على كلاب بيغل في مختبر بتونس.

وبحسب ما ورد، تضمنت هذه التجارب اختبار عقاقير على الحيوانات، وفي بعض الحالات تم "وقف نباحها" عبر استئصال حبالها الصوتية.

كما تركت مئات الذباب تلذع وجه تلك الكلاب المسكينة لساعات، من ضمن التجربة الرهيبة هذه!

من جهتهم، وجه المشرعون، بقيادة النائبة الجمهورية نانسي ميس من منطقة الكونغرس الأولى بولاية ساوث كارولينا، يوم 21 أكتوبر عدداً من الأسئلة إلى فاوتشي حول هذه المسألة التي يريدون الإجابة عنها بحلول 19 نوفمبر.

تجارب مكلفة وقاسية

كما أبدوا قلقهم البالغ في رسالتهم هذه، حول التقارير المتعلقة بـ"تجارب مكلفة وقاسية وغير ضرورية بتمويل من دافعي الضرائب أجريت على كلاب بتكليف من المعهد الوطني".

وفي إشارة إلى White Coat Waste وتقارير وسائل الإعلام، أوضح أعضاء مجلس النواب أنه "منذ أكتوبر 2018 حتى فبراير 2019، أنفق المعهد المذكور 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على اختبارات العقاقير التي شملت 44 جرواً من البيغل".

قتل وتشريح

كذلك أضافوا أن "عمر الكلاب كان ما بين ستة وثمانية أشهر. وتضمنت الاختبارات حقنهم بعقار تجريبي وإطعامهم قسراً لعدة أسابيع، قبل قتلهم وتشريحهم".

كما شددوا على أن "ما يثير القلق بشكل خاص هو حقيقة أن فاتورة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية تضمنت بنداً عن "استئصال الحبل السري". وكما تعلم على الأرجح، فإن استئصال الحبل السري يتضمن قطع الحبال الصوتية للكلب من أجل منعه من النباح أو العواء أو البكاء".

ولفتوا إلى أنه "يبدو أن هذا الإجراء القاسي نفذ حتى لا يضطر القائمون على التجربة إلى الاستماع لصرخات الكلاب المؤلمة".

إساءة استخدام مستهجنة

كذلك اعتبر أعضاء الكونغرس أن هذه إساءة استخدام مستهجنة لأموال دافعي الضرائب.

وتقول White Coat Waste على موقعها على الإنترنت، إن هناك أربع تجارب من هذا القبيل في أربعة مواقع مختلفة حول العالم.

إلى ذلك يريد المشرعون معرفة عدد اختبارات العقاقير التي أجريت على الكلاب منذ يناير 2018، وما هي التكلفة، وسبب إجراء هذه الاختبارات على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء لا تتطلب اختبار عقاقير جديدة على الكلاب، فضلاً عن الإجابات عن أسئلة أخرى.

وبالإضافة إلى نانسي ميس، وقع أعضاء مجلس النواب التالية أسماؤهم على الرسالة: سيندي أكسن، كليف بينتز، ستيف كوهين، ريك كروفورد، بريان فيتزباتريك، سكوت فرانكلين، أندرو جابارينو، كارلوس جيمينيز، جيمي جوميز، جوش جوتهايمر، فريد كيلر، تيد ليو وليزا ماكلين ونيكول ماليوتاكيس وبريان ماست وإليانور هولمز نورتون وسكوت بيري وبيل بوسي ومايك كويجلي ولوسيل رويبال ألارد وماريا سالازار وتيري سيويل ودانييل ويبستر.