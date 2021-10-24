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مخرج فيلم أليك بالدوين يخرج عن صمته.. "حزين للغاية"

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جويل سوزا (أرشيفية)

مخرج فيلم أليك بالدوين يخرج عن صمته.. "حزين للغاية"

دبي - العربية.نت

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في الأيام الماضية انشغل الشارع الأميركي بحادث إطلاق نار كان طرفه الممثل الشهير أليك بالدوين.

وبينما يستمر التحقيق في الحادث دون الوصول إلى إجابات عن عدد من الأسئلة حول الكيفية التي وقع بها الخطأ القاتل، خرج المخرج السينمائي جويل سوزا عن صمته، أمس السبت.

سلاح بالدوين شُغّل 3 مرات سابقاً بالخطأ وسط ظروف تصوير خطرة الأخيرة سلاح بالدوين شُغّل 3 مرات سابقاً بالخطأ وسط ظروف تصوير خطرة

وقال سوزا، الذي أصيب في كتفه عندما أفرغ بالدوين شحنة مسدس دوار كانت به ذخيرة حية، الخميس، إنه "حزين للغاية" لوفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم "راست"، وفق رويترز.

أليك بالدوين (أرشيفية من رويترز)
أليك بالدوين (أرشيفية من رويترز)

"كانت نابضة بالحياة"

كما أضاف في بيان: "أنا حزين للغاية لفقد صديقتي وزميلتي هالينا. كانت طيبة ونابضة بالحياة وموهوبة بشكل لا يصدق". إلا أنه لم يتحدث عن تفاصيل الحادث أو عن إصابته.

يذكر أن الرصاصة أصابت هاتشينز في صدرها، وسوزا الذي كان خلفها، في كتفه، وفق ما أفاد قائد شرطة المقاطعة بمحكمة "سانتا في".

هالينا هاتشينز (أرشيفية من رويترز)
هالينا هاتشينز (أرشيفية من رويترز)

وأصدر قاض في سانتا في يوم الجمعة، أمراً لمكتب قائد شرطة المقاطعة بالتحفظ على الأسلحة النارية والملابس والكاميرات وشرائط الفيديو والذخيرة في مزرعة بوانزا جريك خارج سانتا فيه حيث كان بالدوين يصور فيلم الغرب الأميركي "راست".

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