تفاصيل الفخ من هنا.. تطبيق للعبة شهيرة يتسلل لحسابك البنكي

انتشر تطبيق احتيالي لـ "لعبة الحبار" على أندرويد يحمل اسم مسلسل "نتفليكس" الشهير، يمكن أن يختلس أموال حسابك المصرفي سرا.

ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية تقريرا مثيرا عن اكتشاف قام به باحث في ESET، فإن أحد التطبيقات التي يُفترض أنها مخصصة لخلفيات مبنية على "لعبة الحبار" كان في الواقع يقوم بتثبيت البرامج الضارة "Joker" على أجهزة أندرويد.

مادة اعلانية

وكان التطبيق متاحا على متجر "غوغل بلاي" إلى جانب مئات التطبيقات الأخرى حول سلسلة "نتفلكس".

وأبلغ باحث البرامج الضارة لوكاس ستيفانكو من ESET "غوغل" عن المشكلة بعد أن اكتشف أن التطبيق يقوم بتثبيت برامج ضارة.

ويشار إلى أن برنامج Joker الضار معروف جيدا ويمكن أن يسمح للمتسللين بتسجيل اشتراكك في خدمات باهظة الثمن ليمكنهم الاستفادة منها.

وأشارت التقارير إلى أن أي شخص يقوم بتنزيل تطبيق Squid Game Wallpaper 4K HD يقع ضحية لعملية احتيال مكلفة باستخدام الرسائل النصية القصيرة. وقالت التقارير أيضا إن المتسللين يستخدمون التطبيق كوسيلة للسيطرة على الأجهزة.

ومنذ ذلك الحين، حذفت "غوغل" التطبيق من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المستخدمين التحقق من أجهزتهم إذا قاموا بتثبيت التطبيق سابقا قبل حدوث الحذف.

ويعتقد الخبراء أنه وقع تنزيل التطبيق 5000 مرة على الأقل قبل أن تزيله "غوغل" من متجرها.