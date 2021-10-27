شاهد دراجة تطير وتنقل راكبها بسرعة 100 كيلومتر بالساعة

تمكنت شركة ناشئة في اليابان بصنع طائرات من دون طيار، من جعل ما كان حلما في المستقبل بقطاع النقل، وجعلته واقعا حقيقيا في الحاضر، حين عرضت "دراجة هوائية" أمس الثلاثاء في طوكيو، يمكنها الطيران بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، وطوال 40 دقيقة، كافية لأن تصل بأي كان إلى الموقع الذي يريده في المدن أو خارجها، أي كما كنا نرى في أفلام الخيال العلمي.

الدراجة التي يبلغ وزنها 300 كيلو، وسعرها 682 ألف دولار، تسع لراكب واحد فقط، بحسب ما ذكرت شركة Fuji في بيان، قالت فيه أيضا إن الطائرة التي سمتها Xturismo ويمكن شراؤها منذ الآن، تعتمد بشكل أساسي على محرك احتراق داخلي تقليدي، مع 4 محركات تعمل بالبطاريات، كما على مروحتين رئيسيتين تبقيانها عاليا، وهو ما نراها عليه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه أثناء تجربتها التي تحولت إلى خبر في وسائل إعلام دولية، إضافة إلى انتشاره بمواقع التواصل.

مادة اعلانية

والمعروف أن محرك الاحتراق، وإبقاء الطائرة مرتفعة بعمل المروحيتين الرئيسيتين، هي تقنية معروفة باسم A.L.I. Technologies وتستخدم للتحكم بارتفاع طائرات "الدرون" المسيّرة من دون طيار، مما يسمح للدراجة بالانزلاق بسلاسة عبر طبقات الهواء، لذلك تفاءل الرئيس التنفيذي للشركة Daisuke Katano أثناء عرض الطائرة، بولادة أسلوب جديد في الحياة مع ولادة الدراجة الطائرة، وقال لوكالة "رويترز" إن الخيار حتى الآن "كان التحرك على الأرض أو على نطاق واسع في السماء، لذلك نأمل في تقديم طريقة جديدة للحركة والتنقل" وفق تعبيره.