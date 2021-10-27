.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد دراجة تطير وتنقل راكبها بسرعة 100 كيلومتر بالساعة

  • الخط
وزنها 300 كيلو وسعرها 682 ألف دولار
وزنها 300 كيلو وسعرها 682 ألف دولار

شاهد دراجة تطير وتنقل راكبها بسرعة 100 كيلومتر بالساعة

الدراجة التي يبلغ وزنها 300 كيلو، وسعرها 682 ألف دولار، تسع لراكب واحد فقط

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت شركة ناشئة في اليابان بصنع طائرات من دون طيار، من جعل ما كان حلما في المستقبل بقطاع النقل، وجعلته واقعا حقيقيا في الحاضر، حين عرضت "دراجة هوائية" أمس الثلاثاء في طوكيو، يمكنها الطيران بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، وطوال 40 دقيقة، كافية لأن تصل بأي كان إلى الموقع الذي يريده في المدن أو خارجها، أي كما كنا نرى في أفلام الخيال العلمي.

الدراجة التي يبلغ وزنها 300 كيلو، وسعرها 682 ألف دولار، تسع لراكب واحد فقط، بحسب ما ذكرت شركة Fuji في بيان، قالت فيه أيضا إن الطائرة التي سمتها Xturismo ويمكن شراؤها منذ الآن، تعتمد بشكل أساسي على محرك احتراق داخلي تقليدي، مع 4 محركات تعمل بالبطاريات، كما على مروحتين رئيسيتين تبقيانها عاليا، وهو ما نراها عليه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه أثناء تجربتها التي تحولت إلى خبر في وسائل إعلام دولية، إضافة إلى انتشاره بمواقع التواصل.

والمعروف أن محرك الاحتراق، وإبقاء الطائرة مرتفعة بعمل المروحيتين الرئيسيتين، هي تقنية معروفة باسم A.L.I. Technologies وتستخدم للتحكم بارتفاع طائرات "الدرون" المسيّرة من دون طيار، مما يسمح للدراجة بالانزلاق بسلاسة عبر طبقات الهواء، لذلك تفاءل الرئيس التنفيذي للشركة Daisuke Katano أثناء عرض الطائرة، بولادة أسلوب جديد في الحياة مع ولادة الدراجة الطائرة، وقال لوكالة "رويترز" إن الخيار حتى الآن "كان التحرك على الأرض أو على نطاق واسع في السماء، لذلك نأمل في تقديم طريقة جديدة للحركة والتنقل" وفق تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهاية كورونا ومتغيراته.. هل تأتي من سم العقارب؟ نهاية كورونا ومتغيراته.. هل تأتي من سم العقارب؟
كورونا وترمب و كورونا وترمب و"أسواق عبيد".. جديد تسريبات فيسبوك
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
ماذا يعني أن يزور شيخ الأزهر العراق ويلتقي السيستاني؟ ماذا يعني أن يزور شيخ الأزهر العراق ويلتقي السيستاني؟
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد