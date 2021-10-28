في شقة بدون كهرباء.. أم تترك أطفالها الثلاثة مع جثة شقيقهم

في حادثة مأساوية، أوقفت شرطة ولاية تكساس الأميركية امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، متهمة بالتخلي عن أطفالها الأربعة منذ أشهر، وزوجها المشتبه في قتله أحد الفتيان العام الماضي، أمس الأربعاء.

وعثر على الأطفال الثلاثة، الأحد الماضي، متروكين منذ أشهر داخل شقة من دون تيار كهربائي، بجانب جثة شقيقهم. وكانوا يحصلون على الطعام من الجيران، بحسب "فرانس برس".

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كما أبلغ الابن الأكبر البالغ 15 عاما الشرطة، بأن شقيقه البالغ 9 أعوام، متوفى منذ سنة وجثته تقبع في الغرفة المجاورة.

حرمان.. ومعاناة

فيما اتهم زوج الأم، براين كولتر (31 عاما)، بقتل الفتى الذي توفي سنة 2020 عن 8 أعوام.

كما اتهمت الأم، غلوريا وليامز، بالتسبب بإصابة طفل، جراء الإهمال، بفعل حرمانه من العناية الصحية والإشراف.

من جانبه، أشار قائد شرطة مقاطعة هاريس، التي تتبع لها مدينة تكساس، إد غونزاليس، عبر تويتر، إلى أن تهما أخرى ستوجه لاحقا. ولفت إلى أن الزوجين تركا الشقة، على ما يبدو، منذ أشهر عدة.

وضع فظيع

ووصف خلال مؤتمر صحافي إثر اكتشاف الوقائع، الوضع بأنه "فظيع ومأساوي" لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين كانوا يعيشون في ظروف بائسة.

وأوضح أن الطفل البكر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين في العاشرة والسابعة من العمر، غير أن الطفلين ”يعانيان من نقص في التغذية، وإصابات جسدية على ما يبدو“.

وفي أيار/مايو 2020، توقف الأطفال الثلاثة عن ارتياد المدرسة.

وقد فتح في حق الوالدة تحقيق مرتبط بالتغيب المدرسي منذ 2019، قبل إنهائه بسبب جائحة كوفيد-19. ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، وقد كلفت به الشرطة الجنائية، والوحدة المعنية بسوء معاملة الأطفال.