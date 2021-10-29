صورة مسربة.. الكرة الذهبية تبتعد عن محمد صلاح!

رغم عدم وجود مرشح وحيد بارز، من المتوقع حدوث مفاجأة في نسخة عام 2021 لجائزة الكرة الذهبية، في ضوء تألق عدد من اللاعبين على غرار النجمين روبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح. ومن المقرر الإعلان يوم 29 نوفمبر، عن هوية الفائز رسميا بجائز "الكرة الذهبية".

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورة مسربة لنتيجة التصويت على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فران، وكشفت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني هو صاحب المركز الأول، برصيد 627 صوتا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

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بينما يأتي النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الرابعة، ومن ثم الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب فريق تشيلسي، المرشح الأبرز على الجائزة، في المركز الخامس.

بينما يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز التاسع في الترتيب.

يأتي ترتيب العشرة الأوائل المنافسين على نسخة 2021 من "الكرة الذهبية"، حسب التسريب كما يلي:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) 4- المصري محمد صلاح (ليفربول) 5- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) 6- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7- الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي) 8- النرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 9- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 10- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

يذكر أن "الكرة الذهبية" غابت عن الأضواء في عام 2020، بعد أن قررت مجلة "فرانس فوتبول" حجبها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".