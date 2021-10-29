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كيف ستبدو عليك الملابس؟ تقنية رائعة للتسوق الإلكتروني

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(تعبيرية)

كيف ستبدو عليك الملابس؟ تقنية رائعة للتسوق الإلكتروني

دبي - العربية.نت

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في السنوات الماضية انتشرت صيحة شراء الملابس عبر الإنترنت بسرعة. إذ إن هذا الأمر يُتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات وشرائها من منازلهم دون الذهاب إلى المتاجر.

إلا أنه مع ذلك، فهناك مشكلة تتمثل في أن المشترين لا يتمكنون من تجربة الملابس، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الصرف بسبب عدم ملاءمة الملابس، وهي المشكلة التي نجح فريق بحثي هندي في حلها عبر تقنية رائعة تتنبأ بشكل الملابس على الأشخاص المختلفين.

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التنبؤ بكيفية تكيف الملابس

في التفاصيل تتيح تقنية التعلم العميق التي ابتكرها باحثان من شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)، وهي شركة تكنولوجيا معلومات هندية متعددة الجنسيات، التنبؤ بكيفية تكيف الملابس مع شكل جسم معين، وبالتالي يستطيع المستهلك رؤية كيف ستبدو عليه الملابس عند ارتدائها، وفق "الشرق الأوسط".

وتم تقديم عرض عن هذه التقنية في ورشة عمل عقدت الثلاثاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للرؤية الحاسوبية بأميركا. وتسمح التقنية للمشترين بتصور أي ثوب على صورة رمزية ثلاثية الأبعاد لهم، كما لو كانوا يرتدونها. ويتم مراعاة عاملين مهمين يضعهما المشتري في الاعتبار عند اتخاذ قراره بشراء ملابس معينة وهما الملاءمة والمظهر.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كذلك يمكن لأي شخص، في الإعداد الافتراضي للتجربة، أن يستنتج كيف تتناسب معه ملابس معينة من خلال النظر إلى الطيات والتجاعيد في أوضاع مختلفة والفجوة بين الجسم والملابس في الصورة أو الفيديو المقدم.

قياسات وتغطية ثلاثية الأبعاد

من جهته أوضح بروجيشوار بوميك، أحد الباحثين المشاركين في إعداد التقنية لشبكة "تيك إكسبلور" الثلاثاء، أن "العمل السابق في هذا المجال، مثل تطوير تقنية (تايلور نت)، لا يأخذ في الحسبان قياسات جسم الإنسان الأساسية، وبالتالي، فإن تنبؤاته المرئية ليست دقيقة للغاية، بالإضافة إلى ذلك فإن مساحة ذاكرة هذه التقنية ضخمة، مما يحد من استخدامها في تطبيقات الوقت الفعلي مع طاقة حسابية أقل".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كما أضاف بوميك أن "نظامنا يأخذ في الاعتبار قياسات جسم الإنسان ويقوم بتغطية الملابس ثلاثية الأبعاد على الصورة الرمزية التي تتطابق مع قياسات الجسم"، لافتاً إلى أن "لهذا النظام ذاكرة منخفضة وقوة حسابية، بحيث يمكن تشغيله في الوقت الفعلي، على سبيل المثال على مواقع الملابس عبر الإنترنت".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

كيف تعمل هذه التقنية؟

وفي البداية، يقوم البرنامج بتحليل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم لتقدير شكل جسمه ثم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن قياسات جسمه.

وبعد ذلك يتم تغذية شبكة عصبية بهذه القياسات لتتنبأ كيف ستبدو الملابس على جسم المستخدم، من خلال تطبيقها على صورة رمزية افتراضية.

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