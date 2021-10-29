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كريستيانو رونالدو يقترب من تحقيق حلمه.. توأم على الطريق

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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز (أرشيفية من فرانس برس)

كريستيانو رونالدو يقترب من تحقيق حلمه.. توأم على الطريق

دبي - العربية.نت

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زفّ نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، خبراً ساراً لجمهوره ومحبيه. فقد أعلن أمس الخميس أنه ينتظر مع شريكته جورجينا رودريغيز طفلين توأم.

وقال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، على حسابه في "إنستغرام": "يسعدني أن أعلن أننا نتوقع توأماً. قلوبنا مليئة بالحب.. لا يمكننا الانتظار لمقابلتكما".

كما أرفق "الدون" تعليقه بصورة له ولرودريغيز تظهر الموجات فوق الصوتية لصورة الأشعة للتوأم.

يشار إلى أنه بوصول التوأم الجديد، سيصبح لدى رونالدو 6 أبناء، ما يجعله على بعد خطوة واحدة من حلمه الذي كشف عنه قبل سنوات.

الرقم 7

فقد أعلن كريستيانو رونالدو البالغ 36 عاماً، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم عام 2017، أنه يريد إنجاب 7 أطفال، لارتباطه بالرقم 7، وهو رقم القميص الذي حمله مع جميع الأندية التي لعب لها ومع منتخب البرتغال أيضاً.

وحتى إنه أصبح من الصعب أن يقترن اسم "الدون" برقم آخر في عالم كرة القدم، في وقت حول النجم البرتغالي الكبير، اسمه ورقمه إلى ماركة تجارية عالمية، تنتج الكثير من الملابس تحت مسمى "CR7".

يذكر أن الابن الأكبر لرونالدو ويدعى كريستيانو جونيور، ولد في يونيو 2010، من امرأة أميركية. وبعد 7 سنوات، وتحديداً في يونيو 2017، أصبح رونالدو والداً لتوأم، هما إيفا وماتيو، لم تكشف هوية والدتهما حتى الآن.

كما له ابنة واحدة من جورجينا تدعى ألانا مارتينا وقد ولدت في نوفمبر 2017.

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