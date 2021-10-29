"لا بد أن نعيش".. أعمال تجارية بموسكو تخرق إغلاق كوفيد-19

في الوقت الذي سجلت فيه الوفيات اليومية بكوفيد-19 على مستوى روسيا رقماً قياسياً جديداً، انتهكت بعض الأعمال التجارية إجراءات الإغلاق الجديدة في العاصمة موسكو، اليوم الجمعة، قائلة إنها بحاجة إلى تدبير أمورها في ظل نقص الدعم الحكومي.

وذكر بعض أصحاب الأعمال أنهم يحاولون الحفاظ على استمرار أعمالهم، بعدما لم يتلقوا وعوداً من الدولة بتقديم المساعدة.

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"سنواصل العمل"

من جهتها قالت إيلينا، مديرة أحد صالونات التجميل في موسكو، لرويترز إنها ستواصل استقبال العملاء على أن يتم تحديد مواعيد مسبقة، مضيفة: "سنواصل العمل. سنسدل الستائر فقط. خلال الإغلاق الأخير، توقفنا عن العمل لمدة شهر تقريباً ولم تكن هناك أي مساعدة تذكر. لا بد أن نعيش بطريقة أو أخرى".

يشار إلى أن قيود الإغلاق لا تسمح إلا للمحال الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر السوبر ماركت بفتح أبوابها، بينما أُغلقت المدارس وكذلك رياض الأطفال الحكومية. ويُسمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل فقط.

ووعدت الحكومة بتقديم مساعدة وقروض ميسرة للأعمال الصغيرة، لكن مجموعات الأعمال في موسكو تقول إن الأمر يتطلب المزيد.

1163 وفاة.. الأعلى في يوم واحد

يذكر أن روسيا سجلت اليوم الجمعة 1163 وفاة جديدة بكوفيد-19 هي الأعلى في يوم واحد وسط زيادة في عدد الإصابات دفعت المسؤولين لإعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق الجزئي.

وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أنه سجل 39849 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي، بينها 7511 حالة في موسكو.

إلى ذلك ألقى الكرملين باللوم في أعداد الوفيات القياسية على عزوف المواطنين عن تلقي اللقاحات. ويقول بعض الروس إنهم مترددون في الحصول على التطعيم لعدم الثقة في السلطات أو لمخاوف تتعلق بالسلامة.