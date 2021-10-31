شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو

دب الرعب اليوم الأحد بركاب عربة مترو من مسلح بسكين، جرح بها 6 أشخاص في إحدى محطات قطارات الأنفاق بطوكيو، ثم رش سائلا سريع الاشتعال وأضرم فيها النار، مسببا حالة من الهلع ظهرت بوضوح في فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. إلا أن الشرطة أدركته ووقع في قبضتها، وفقا لما ذكرت وكالات أنباء محلية عدة.

واتضح من معلومات بثتها الشرطة، أن المهاجم شاب عمره 24 سنة، انتحل شخصية راكب، مساء اليوم الأحد، وراح يهاجم الركاب الذين أسرعوا بالفرار من عربة إلى أخرى، بحسب ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجد مستوى الرعب الذي استولى على الركاب وهم يفرون من هجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات على ركاب السكك الحديدية.

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وأعاد الهجوم الذاكرة إلى عمليات إرهاب عدة شهدتها بعض محطات المترو باليابان، أشهرها هجوم بغاز سام، شنته في مارس 1995 جماعة "أوم شنريكيو" المحظورة، عبر إلقائها زجاجة من غاز أعصاب السارين، وقتلت بالعملية 13 راكباً مع إصابة 5000 آخرين.