.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو

  • الخط
هجوم على قطار في اليابان

شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو

الهجوم تسبب في حالة من الهلع ظهرت بوضوح في فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية

لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

دب الرعب اليوم الأحد بركاب عربة مترو من مسلح بسكين، جرح بها 6 أشخاص في إحدى محطات قطارات الأنفاق بطوكيو، ثم رش سائلا سريع الاشتعال وأضرم فيها النار، مسببا حالة من الهلع ظهرت بوضوح في فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. إلا أن الشرطة أدركته ووقع في قبضتها، وفقا لما ذكرت وكالات أنباء محلية عدة.

واتضح من معلومات بثتها الشرطة، أن المهاجم شاب عمره 24 سنة، انتحل شخصية راكب، مساء اليوم الأحد، وراح يهاجم الركاب الذين أسرعوا بالفرار من عربة إلى أخرى، بحسب ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجد مستوى الرعب الذي استولى على الركاب وهم يفرون من هجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات على ركاب السكك الحديدية.


وأعاد الهجوم الذاكرة إلى عمليات إرهاب عدة شهدتها بعض محطات المترو باليابان، أشهرها هجوم بغاز سام، شنته في مارس 1995 جماعة "أوم شنريكيو" المحظورة، عبر إلقائها زجاجة من غاز أعصاب السارين، وقتلت بالعملية 13 راكباً مع إصابة 5000 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
خلال هذا العام.. منحت مصر فرنسا هدية ثمينة خلال هذا العام.. منحت مصر فرنسا هدية ثمينة
الأكثر قراءة
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا
خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط! خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!
قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية
قبل أن تذهب
دراسة محبطة: المتعافون من كورونا يعانون من ضعف الإدراك
دراسة محبطة: المتعافون من كورونا يعانون من ضعف الإدراك
اكتشف المزيد