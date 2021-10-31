لا إشارة على توقف قريب لبركان لا بالما.. والرماد يغطي الجزيرة

بعد يوم من إحداثه أقوى هزة أرضية منذ بداية ثورانه قبل ستة أسابيع، أطلق بركان جزيرة لابالما الإسبانية كميات أكبر من الرماد البركاني من فوهته الرئيسية، اليوم الأحد.

وغطت تدفقات الحمم البركانية، التي تنحدر باتجاه المحيط الأطلسي من تبة جبلية بركانية، مساحة 2400 فدان من الأرض منذ بداية الثوران في 19 سبتمبر الماضي.

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ودمرت الصخور المنصهرة أكثر من 2000 مبنى، وأجبرت ما يزيد على 7000 شخص على النزوح.

لكن السلطات في جزر الكناري، التي تتبع لها جزيرة لابالما، لم تبلغ عن أي إصابات ناجمة عن ملامسة الحمم البركانية أو استنشاق الغازات السامة التي غالباً ما تصاحب النشاط البركاني.

وقال الخبراء إن التنبؤ بموعد انتهاء الثوران أمر صعب، لأن الحمم البركانية والرماد والغازات المنبعثة على السطح تمثل انعكاساً لنشاط جيولوجي معقد يحدث في أعماق الأرض.

وفي مؤشر على أن نشاط بركان كومبري فييخا ما زال قوياً، شهدت لا بالما في وقت مبكر من السبت أقوى هزة أرضية تضربها منذ بداية ثوران البركان.

وقال المعهد الجغرافي الإسباني إن قوة الهزة بلغت خمس درجات على مقياس ريختر، ولم يشعر بها سكان لا بالما فحسب بل امتد أثرها لجزيرة لاغوميرا المجاورة الواقعة على الطرف الغربي من ارخبيل جزر الكناري.

وأضاف المعهد الجغرافي الإسباني أن ارتفاع عمود الرماد الشاهق فوق البركان بلغ 4.5 كيلومترات اليوم الأحد قبل أن تبدده رياح قوية.

وغطت طبقة سميكة من الرماد البركاني العديد من البلدات المجاورة وقاعدة مرصد فلكي تقع على ارتفاع 2400 متر فوق مستوى سطح البحر.

وحوّل ثوران البركان الجزيرة أيضاً إلى منطقة جذب سياحي. وتتوقع السلطات المحلية توافد نحو 10 آلاف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وقالت إن 90% من غرف الإقامة في لا بالما محجوزة بالكامل.

ونظمت السلطات خدمة حافلات سياحية سريعة لمن يرغب من السائحين في إلقاء نظرة على البركان، وذلك لإبقاء السيارات الخاصة بعيداً عن الطرق الرئيسية حتى تعمل خدمات الطوارئ دون عراقيل.