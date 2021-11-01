تصادم قطارين جنوب غربي إنجلترا.. وإصابة عدة أشخاص

وقع تصادم بين قطارين في نفقٍ لخطوط السكك الحديدية بمدينة "سالزبيري" Salisbury جنوبَ غربي إنجلترا، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص حسَب الشرطة البريطانية.

وأفادت الشركة المشغلة للقطارات (جريت ويسترن ريلوايز) أن الحادث وقع بين القطار المتجه من بورتسماوث Portsmouth " إلى "بريستول" Bristol والآخر المتجه من محطة "ووترلو" Waterloo في لندن إلى "هونيتون" Honiton.

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وقالت شرطة النقل البريطانية "أصيب عدد من الأشخاص لكن لحسن الحظ لم يسقط أي قتيل".

ووقع الحادث في نفق قرب محطة سالزبري وهناك تقارير عن خروج قطار عن القضبان.

وقالت قوة الشرطة في مقاطعة ويلتشير الإنجليزية إنها دفعت بعربات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن سائق أحد القطارين يعتقد أنه حوصر في كابينة القيادة.