.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نزف حتى الموت بعد نطحة بمهرجان الركض أمام الثيران

  • الخط
ثور
تعبيرية

نزف حتى الموت بعد نطحة بمهرجان الركض أمام الثيران

أعلنت بلدية أوندا بمقاطعة كاستيلون شرق إسبانيا تعليق فعاليات يوم الأحد والأخير من المهرجان السنوي بعد الحادث

مدريد - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت السلطات الإسبانية، الأحد، أن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما نزف حتى الموت بعد ما أصابه ثور في ساقه خلال مهرجان الركض مع الثيران.

وأعلنت بلدية أوندا في مقاطعة كاستيلون شرق إسبانيا تعليق فعاليات يوم الأحد والأخير من المهرجان السنوي، بعد حادث السبت.

وقال موقع ليفانتي الإخباري المحلي إن الرجل نقل إلى مستشفى قريب، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

تمثل هذه أول حالة وفاة معلنة خلال مهرجان الركض مع الثيران منذ عودة المهرجانات إلى العديد من البلدات في جميع أنحاء إسبانيا بعد فترة توقف فرضتها الجائحة.

حكم قضائي بتغريم  مصرية  50 ألف جنيه لسبها زوجها على الواتساب  مصر حكم قضائي بتغريم  مصرية  50 ألف جنيه لسبها زوجها على الواتساب 

ورغم الخسائر العرضية، والمعارضة الواسعة من جماعات حقوق الحيوان، إلا أن هذه المهرجات تظل تقليدا شائعا.

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين آخرين خلال سباق ثيران مماثل في بلدة أخرى.

الحدث الأكثر شهرة على الصعيد الدولي هو مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، والذي كان يقام سنويا قبل الجائحة ويضم ثمانية سباقات في أيام متتالية عبر شوارع المدينة الشمالية الضيقة المرصوفة بالحصى، والذي يتوقع أن يقام في يوليو 2022، بعد توقف دام عامين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد