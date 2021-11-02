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عمرها 2700 عام.. شاهد أقدم معصرة نبيذ شمال العراق

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معصرة نبيذ في العراق (رويترز)
معصرة نبيذ في العراق (رويترز)

عمرها 2700 عام.. شاهد أقدم معصرة نبيذ شمال العراق

العربية.نت - وكالات

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في اكتشاف تاريخي مهم اكتشف علماء آثار أقدم معصرة نبيذ في شمال بلاد ما بين النهرين، يعود تاريخها إلى أكثر من 2700 عام بالتزامن مع الزيادة الهائلة في الطلب على النبيذ بين النخب الإمبراطورية الحاكمة في آشور.

فقد أكد دانييل موراندي بوناكوسي، أستاذ آثار الشرق الأدنى في جامعة أوديني ومدير مشروع أرض نينوى الأثري في كردستان العراق، أن "هذا كشف أثري فريد، لأن هذه أول مرة يتمكن فيها أثريون من تحديد منطقة لإنتاج النبيذ في شمال بلاد ما بين النهرين"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

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ويتضمن الكشف 14 منشأة منحوتة في الجبل، واستُخدمت الأحواض العلوية ذات الشكل المربع لعصر العنب بالأقدام واستخراج العصير الذي كان يتدفق في أحواض دائرية سفلية.

معصرة نبيذ في العراق (رويترز)
معصرة نبيذ في العراق (رويترز)

ثم بعد ذلك يتم جمع عصير العنب في جرار حيث كان يتم تخميره ثم بيعه على نطاق واسع. أما مكتشفو هذا الموقع فهم مجموعة أثريين إيطاليين من جامعة أوديني بالتعاون مع سلطات الآثار في دهوك.

على قوائم يونسكو

ويعمل هذا الفريق حاليا على إضافة المعصرة الأثرية إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

معصرة نبيذ في العراق (رويترز)
معصرة نبيذ في العراق (رويترز)

يذكر أن آشور، وهي واحدة من أقدم الإمبراطوريات في العالم، كانت تقع في الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين، الذي كان يضم معظم العراق الحديث كذلك أجزاء من إيران والكويت وسوريا وتركيا.

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