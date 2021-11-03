شاهد أردوغان يمشي بطريقة غريبة يكاد يفقد اتزانه ويقع

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام، وهو يمشي بطريقة غريبة، بدا فيها عاجزا عن متابعة السير إلى درجة أنه كاد يترنح ويقع، في وقت تم الكشف فيه عن معلومات، اطلعت "العربية.نت" عليها مترجمة من مواقع إعلامية تركية، منها Onedio الإخباري، ملخصها أنه ينتعل حذاء كالمنشورة صورته أعلاه، يحمي المعانين من فقدان التوازن من السقوط.

وقبل مدة، تم التطرق إلى ما يعانيه أردوغان من صعوبة بالمشي، خصوصا خلال مؤتمر عقده حزب العدالة والتنمية في مدينة إزمير، ففيه اتضح من انزعاج شعرت به المذيعة التركية Işıl Açıkkar العاملة كمراسلة متنقلة لقناة TRT التلفزيونية التركية، بسبب ما سمعت من تعليقات خلف الكواليس عن معاناة الرئيس التركي من المشي بدون دعم يحميه، فذكرت ذلك في نقلها لوقائع المؤتمر، كزلة لسان، صححتها فيما بعد بقولها إنها شائعات تسري بأنه يعاني من انزلاق غضروفي بسيط.

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والفيديو المعروض أعلاه، هو لظهوره في "عيد الجمهورية التركية" يوم 29 أكتوبر الماضي، حيث وردت شروحات في الإعلام التركي لم تقنع الكثيرين، أهمها أنه كان في حالة من الإرهاق أثناء استقبال التهاني، ويتلفت يمينا ويسارا.