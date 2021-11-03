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مفاجأة.. هكذا عثروا على طفلة اختفت أسبوعين بمكان ناءٍ

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الطفلة التي عثر عليها وفق موقع الشرطة الأسترالية

مفاجأة.. هكذا عثروا على طفلة اختفت أسبوعين بمكان ناءٍ

العربية.نت - وكالات

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في قصة مثل تلك التي تعرض في الأفلام عثر على طفلة أسترالية، عمرها 4 سنوات على قيد الحياة بعد اختفائها في مكان ناءٍ لأكثر من أسبوعين.

فقد أعلنت السلطات الأسترالية أن الطفلة كانت اختفت من مخيم ناءٍ منذ أكثر من أسبوعين عُثر عليها على قيد الحياة وبصحة جيدة في منزل مغلق.

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واقتحمت الشرطة منزلاً ببلدة كارنارفون التي تبعد 100 كيلومتر تقريباً إلى الجنوب من المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لتجد الطفلة كليو سميث قابعة في إحدى الغُرف.

احتجاز مشتبه به

كذلك، أوضحت الشرطة لوكالة "رويترز" أن السلطات احتجزت شخصاً له علاقة باختفائها.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها الطفلة في خيمة أسرتها في نحو الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم 16 أكتوبر في مخيم بلوهولز شاكس النائي في ماكلويد، وعندما استيقظ والداها في اليوم التالي، لم يجدا لها أثر.

والد ووالدة الطفلة (رويترز)
والد ووالدة الطفلة (رويترز)

وكانت الشرطة تخشى أن تكون قد وقعت ضحية جريمة خطف، وعرضت مليون دولار أسترالي مكافأة لمن يقدم معلومات عنها.

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