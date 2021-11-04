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مسربة أخبار فيسبوك بـ"مقابلة خاصة": الشركة تتدخل بسياسات عشرات الدول

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مسربة أخبار فيسبوك بـ"مقابلة خاصة": الشركة تتدخل بسياسات عشرات الدول

صوفي زانغ تحدثت عن عمليات التضليل خلال الاحتجاجات في العراق التي لم تواجهها الشركة

دبي - العربية.نت

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في مقابلة خاصة مع "العربية"، كشفت مسربة الأخبار في منصة "فيسبوك" صوفي زانغ عن جانب آخر من الشركة.

فبعد فضيحة "فيسبوك" عن إدراك الشركة للآثار الجانبية على المراهقين، أكدت صوفي زانغ تدخل الشركة في السياسات الداخلية، خدمةً للمتنفذين في دول عدة.

وطالبت زانغ أيضا في مقابلتها تنحي مؤسس موقع فيسبوك "مارك زوكربورغ" لأنه أصبح شخصية غير موثوق بها وفق تعبيرها.

وقالت إن هناك انتقائية في الشركة لتطبيق القوانين على المستخدمين، وتفضل الشركة عدم مواجهة الجهات التي تتمتع بنفوذ قوي في الدول.

وقدمت زانغ خلال المقابلة أمثلة ملموسة عن تدخل "فيسبوك" في سياسات عشرات الدول.

وأشارت إلى عمليات التضليل خلال الاحتجاجات في العراق التي لم تواجهها الشركة.

هذا وأكدت اتهام المنصات بهندسة خورزميات لتوجيه فكر المستخدم نحو التشدد بحيث يتفاعل أكثر وهو ما يدر أرباحا طائلة على الشركة.

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