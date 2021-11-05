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سارق شاحنة يزرع الفوضى لـ12 ساعة على طرقات لوس أنجلوس

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الشاحنة المتوقفة في وسط الطريق السريع
الشاحنة المسروقة على الطريق السريع

سارق شاحنة يزرع الفوضى لـ12 ساعة على طرقات لوس أنجلوس

نجح الشرطيون في تمزيق إطارات عدة من الشاحنة من خلال شريط مزود بمسامير وضعوه على الطريق غير أن السارق لم يتوقف وواصل مسيره بإطاراته الممزقة

لوس انجلوس – فرانس برس

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أعاق سارق شاحنة السير لساعات عدة ليل الخميس-الجمعة في إحدى الطرق السريعة الأكثر اكتظاظاً بالسيارات في محيط لوس أنجلوس، قبل أن يسلم نفسه.

واستمرت محاولة فرار السارق أكثر من 12 ساعة، وتسببت باختناق مروري هائل في ساعات الذروة.

الازدحام الذي تسببت به السرقة
الازدحام الذي تسببت به السرقة

وبيّنت صور عرضتها قنوات التلفزيون المحلية السارق وهو يتقدم بالشاحنة ببطء من دون أن ينسى وضع حزام الأمان واستخدام إشارات الانعطاف.

وبدأت المطاردة مساء الأربعاء في شرق لوس أنجلوس، حين سرق المشتبه به الشاحنة من أحد المواقف.

قطع الطريق السريع بسبب الشاحنة المسروقة
قطع الطريق السريع بسبب الشاحنة المسروقة

وبعد بلاغ من سائق الشاحنة الأصلي، حدد الشرطيون بواسطة طوافة سريعاً موقع الشاحنة المسروقة على الطريق السريع، فيما باشرت مركبات للشرطة كانت تقوم بدوريات بملاحقتها.

ونجح الشرطيون في تمزيق إطارات عدة من الشاحنة من خلال شريط مزود بمسامير وضعوه على الطريق، غير أن السارق لم يتوقف وواصل مسيره بإطاراته الممزقة.

الشاحنة المسروقة
الشاحنة المسروقة
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وبعد اجتياز مناطق عدة، ركن السارق المركبة عند الرابعة من صباح الخميس في وسط الطريق بمنطقة سانتا أنا جنوب لوس أنجلوس، ما أرغم السلطات على إغلاق هذا الجزء من الطريق الذي يشهد مرور عشرات آلاف السيارات صباح كل يوم لأشخاص متوجهين إلى أماكن عملهم.

ولم يسلّم السارق نفسه فوراً إلى الشرطيين الذين كانوا يطوقونه، وبقي متمترساً داخل الشاحنة لأكثر من أربع ساعات.

وانتهى به الأمر بتسليم نفسه قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بعدما تسبب بازدحام مروري هائل في المنطقة برمتها.

الشاحنة المسروقة وتحيط بها سيارات الشرطة
  • الشاحنة المسروقة وتحيط بها سيارات الشرطة
  • قطع الطريق السريع بسبب توقف الشاحنة المسروقة
2 صور
الشاحنة المسروقة وتحيط بها سيارات الشرطة
الشاحنة المسروقة وتحيط بها سيارات الشرطة
قطع الطريق السريع بسبب توقف الشاحنة المسروقة
قطع الطريق السريع بسبب توقف الشاحنة المسروقة
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