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بسبب عمل زوجته الخطر.. جورج كلوني يطلب عدم نشر صور توأميه

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Director George Clooney and his wife lawyer Amal Clooney arrive for a screening of the film The Tender Bar as part of the BFI London Film Festival, in London, Britain, October 10, 2021. REUTERS/Henry Nicholls
جورج وأمل كلوني خلال حفل في لندن في أكتوبر الماضي

بسبب عمل زوجته الخطر.. جورج كلوني يطلب عدم نشر صور توأميه

عمل أمل علم الدين، زوجة الممثل، كمحامية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان قد يجعلها عرضة لأشخاص خطرين كما قد يجعل طفليهما هدفاً لهؤلاء

لوس أنجلوس – فرانس برس

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طلب الممثل الأميركي جورج كلوني علناً من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر صور لتوأميه تفادياً لتعريضهما للخطر.

وقال نجم فيلم "أوشنز إيليفنز" إن عمل زوجته أمل علم الدين كمحامية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان قد يجعلها عرضة لأشخاص خطرين، كما قد يجعل طفليهما هدفاً لهؤلاء.

وكتب جورج كلوني في رسالة مفتوحة نشرها عبر مجلة "فراييتي" ومنشورات متخصصة أخرى: "عمل زوجتي يجعلها تواجه وتقاضي منظمات إرهابية، ونحن نتخذ كل الاحتياطات الممكنة لنحافظ على أمن عائلتنا".

أمل علم الدين خلال جلسة لمجلس الأمن عام 2019 حول العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة
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وأضاف: "لا يمكننا حماية طفلينا إذا ما نشرت أي وسيلة إعلامية وجهيهما على الصفحة الأولى".

وأشار النجم الأميركي إلى أنه أرسل هذه الرسالة إلى صحيفة "ديلي ميل" ومنشورات أخرى، لافتاً إلى أن هذه الفكرة راودته بعدما رأى على الإنترنت صوراً لابن الممثلة بيلي لورد البالغ من العمر عاماً واحداً فقط. والممثلة بيلي لورد هي ابنة كاري فيشر المعروفة بدورها في سلسلة أفلام "حرب النجوم".

وأوضح كلوني: "أنا شخصية عامة وأقبل بالصور التي تنطوي في أحيان كثيرة على تطفل، على أنها جزء من الثمن الذي عليّ دفعه في مهنتي"، لكن "هذا لا يسري على طفليّ".

صورة تعود لعام 2018 لأمل كلوني مع طفليها الكسندر وايلا
صورة تعود لعام 2018 لأمل كلوني مع طفليها الكسندر وايلا
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وأضاف: "لم نبع يوماً صورة لطفلينا ولا وجود لنا على الشبكات الاجتماعية، ولا ننشر البتة صوراً لأن ذلك سيهدد حياة" الطفلين التوأمين المولودين عام 2017.

وحمل الممثل الأميركي في السابق على صحيفة "ديلي ميل"، أشهر الأسماء في مجال الصحافة الترفيهية في بريطانيا والتي نجحت في تصدير تجربتها إلى الولايات المتحدة حيث أطلقت نسخة إلكترونية.

واتهم جورج كلوني الصحيفة سابقاً بأنها فبركت مقالاً ادعت فيه أن حماته، والدة زوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين، كانت تعارض زواجهما سنة 2014. وتقدمت الصحيفة حينها باعتذار لم يقبله كلوني.

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