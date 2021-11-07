سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!

في كل مرة ينشر النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له على البحر أو خلال التمرينات، خالعا قميصه، تتوالى التساؤلات حول سر تلك العضلات.

إلا أن المفتاح يكمن في النظام الغذائي الدقيقا الذي تبعه اللاعب الشهير، إلى جانب التمرينات التي يؤديها، والتي ساهمت في جعله واحدا من أخطر لاعبي كرة القدم.

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إذ يبدأ صلاح يومه بتناول خبز "البراتا" إلى جانب كوب من الحليب، فيما يتناول بين وجبتي الإفطار والغداء بعض الفاكهة، بحسب ما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية..

كما يحب اللاعب الدولي تناول العدس والخضراوات والدجاج والزبادي.

صلاح والكشري

أما الوجبة المفضلة لصلاح فهي "الكشري"، الذي يحتوي على الأرز والمعكرونة والعدس والطماطم المتبلة والبصل، ويحرص اللاعب المصري على طلبه فور عودته إلى بلاده في كل زيارة.

أما على العشاء فتكون الوجبة أخف، ويتناول الحساء والسلطة والخضراوات، إلى جانب كوب من عصير الفاكهة الطازج.





إضافة إلى تدريباته مع ليفربول، يقوم صلاح بجلسات إضافية من تمارين رفع الأثقال، واليوغا، والسباحة وتمارين الإطالة.

ويعيش نجم ليفربول حالة من التألق مع الريدز، حيث سجل 15 هدفا مذهلا في 14 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم، مما ساعد فريقه على الحفاظ على سجل خال من الهزائم بعد أول 10 مباريات في الدوري.

يذكر أنه خلال أحد احتفالات صلاح المميزة عقب تسجيل هدف "الريدز" الثاني في فوز فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس 3-0 في البريميرليغ، خلع صلاح قميصه، فحظيت صور عضلات جسده بتعليقات إعجاب كثيرة من آلاف مشجعي ليفربول، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالقوة البدنية للاعب، ودور عضلاته في حمايته من أي كسور خلال حوادث المباريات!