إشارة تعلمتها من "تيك توك" أنقذتها من خاطفها!

أنقذت شرطة ولاية كنتاكي مراهقة مفقودة من ولاية كارولينا الشمالية بعد أن طلبت المساعدة باستخدام إيماءة اليد المعروفة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك للإشارة إلى أنها في محنة.

في التفاصيل أبلغ والدي الفتاة الثلاثاء عن فقدان ابنتهما البالغة 16 عاماً من مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، بحسب مكتب عمدة مقاطعة لوريل في كنتاكي. والخميس، اتصل سائق سيارة في كنتاكي برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن رؤية فتاة في محنة بسيارة على الطريق السريع، بحسب ما أفادت CNN أمس الأحد.

مادة اعلانية

"أحتاج للمساعدة"

وجاء في بيان مكتب عمدة مقاطعة لوريل الذي نشر الجمعة أن إيماءات اليد التي استخدمتها الفتاة والمعروفة على تيك توك تعني "أتعرض للعنف المنزلي، أحتاج للمساعدة".

كما بقي الشخص الذي اتصل بـ911 خلف السيارة لسبعة أميال لنقل المعلومات إلى الشرطة التي تمكنت من إيقاف السيارة وإنقاذ المراهقة واعتقال الرجل بتهمة "الحبس غير القانوني".

كذلك ذكرت الشرطة أن المشتبه به أخذ المراهقة في الأصل من نورث كارولينا إلى أوهايو حيث لديه أقارب. إلا أنهما غادرا الولاية بمجرد أن اكتشف أقاربه أن المراهقة قاصر وتم الإبلاغ عن فقدانها.

3 خطوات

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم، بما في ذلك تيك توك، إشارة يدوية تعني أن الشخص الذي يؤديها بحاجة للنجدة.

وتشمل إيماءة اليد هذه 3 خطوات: فتح راحة اليد للأعلى، ودس الإبهام فيها، ثم إغلاق الأصابع الأخرى عليه لـ"حبس" الإبهام.