شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما

لقي شابان حتفهما طعناً على يد جارهما البالغ من العمر 24 عاماً في محافظة إربد (شمال الأردن) فيما تعرض والدهما لجروح خطيرة ولا يزال قيد العلاج، وتم إلقاء القبض على القاتل بعد أن حاولت والدته إخفاءه عن الأنظار.

المجرم مدمن مخدرات

وكشف مصدر أمني لـ"العربية.نت" تفاصيل الجريمة التي بدأت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين، مؤكداً أن قاتل الشابين في مدينة إربد من مواليد عام 1997، وهو من متعاطي المخدرات وعليه منع سفر وبحقه عدد من القيود الجرمية.

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وأوضح المصدر أن الشاب الذي أقدم على طعن ثلاثة أشخاص توفي منهم اثنان وهم من جيرانهم من نفس المنطقة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

والدة القاتل حاولت مساعدته على الفرار

وورد بلاغ من قبل غرفة العمليات الأمنية بوجود مشاجرة وطعن أشخاص في منطقة شارع فلسطين في إربد، وجرى التحرك من قبل موقعي الضبط وأثناء مسيرهم بالقرب من شارع الحصن تم مشاهدة القاتل والمعروف إلى موقعي الضبط "يركض" برفقة والدته، فنزلوا من المركبة وقاموا بمطاردته على الأقدام في الطرقات الفرعية.



الشقيقان القتيلان الشقيقان القتيلان

وأشارت المعلومات من المصدر الأمني إلى أنه تم ضبط القاتل وضبط السلاح المستخدم من قبله بارتكاب الجريمة، حيث تم ضبطه وهو المدعو "ص.ع" من مواليد 1997 وبحوزته أداة حادة (موس غزال) و(حربة حديد لون أسود صنع يدوي) والأدوات الحادة والتي أدى على إثرها لوفاة كل من المدعو تامر الحموري من مواليد 1986 وشقيقه "رامي" مواليد 1981 وإصابة والدهما مواليد 1957 وحالته سيئة.

القاتل صنع سلاحه بيده

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، إن والد المجني عليهما جراء جريمة القتل التي شهدتها مدينة إربد مساء الاثنين، ما زال على قيد الحياة، لكن حالته الصحية حرجة.

وأشار إلى أن الجاني عليه منع سفر وقضايا مخدرات وبحقه 9 قيود جرمية، وتم ضبطه وضبط الأداة الحادة (موس قرن غزال)، مبيناً أنه يعمل في مهنة الحدادة وكان قد صنع حربة أيضاً لتنفيذ الجريمة.

وتم تسليم المضبوطات للمركز الأمني، وإجراء اللازم من قبلهم وتحرير المضبوطات وأخذ عينات ومسحات من القاتل، وتم إبلاغ مدعي عام إربد محمد نصير، وحضر للموقع، وأمر بتحويل الجثتين إلى الطب الشرعي بمستشفى بديعة للوقوف على سبب الوفاة.

وأكد المصدر أنه وبالتحقيق مع القاتل اعترف بقيامه بطعن الشابين، وذلك على إثر خلافات سابقة منذ نحو سنة. وتم إخلاء ذوي القاتل والتحفظ عليهم داخل المركز الأمني، ووضع الحراسة اللازمة على منزل القاتل.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغا ورد مساء الاثنين، لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شابين ووالدهما في وسط مدينة إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين.