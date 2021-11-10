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الباكستانية ملالا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟  

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ملالا وزوجها

الباكستانية ملالا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟

ملالا نجت عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت ملالا يوسف زاي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء زواجها في بريطانيا.

كانت ملالا قد نجت في عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.

ملالا وزوجها
ملالا وزوجها

وقالت ملالا البالغة من العمر 24 عاما، والتي تعيش في بريطانيا، إنها وزوجها الجديد، آسر، الذي ذكرت اسمه الأول فقط، تزوجا في مدينة برمنغهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما.

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وكتبت على تويتر "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة"، مرفقة أربع صور مع هذه التغريدة.

ولم تذكر ملالا أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول، لكن مستخدمين للإنترنت ذكروا أنه آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس الكريكيت في باكستان، ولم يتسن التحقق من هذا.

  • ملالا وزوجها
3 صور
ملالا وزوجها
ملالا وزوجها
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