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تخيل بكم بيع سواران من الألماس لماري أنطوانيت؟

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سواران من الألماس لماري أنطوانيت
سواران من الألماس لماري أنطوانيت

تخيل بكم بيع سواران من الألماس لماري أنطوانيت؟

عدة أضعاف التقديرات قبل البيع

جنيف –  رويترز

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قالت دار كريستيز للمزادات إنها باعت سوارين ماسيين يخصان ملكة فرنسا ماري أنطوانيت في مزاد الثلاثاء مقابل 7.46 مليون فرنك سويسري (8.18 مليون دولار)، وهو ما يعادل عدة أضعاف التقديرات قبل البيع.

وقال راهول كاداكيا المدير الدولي لقسم المجوهرات في كريستيز والذي أدار المزاد إن السوارين بقيا بحوزة العائلة لنحو 200 عام.

وقدم المشتري عروضه عبر الهاتف ولم يتم الكشف عن هويته.

سواران من الألماس لماري أنطوانيت
سواران من الألماس لماري أنطوانيت

وقالت ألكسندرا كيندرمان المتحدثة باسم كريستيز إن أعلى سعر في المزاد بلغ 6.2 مليون فرنك سويسري، لكن السعر النهائي بلغ بعد حساب العمولة 7.46 مليون فرنك.

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وكانت ماري أنطوانيت، التي بعثت برسالة من السجن في تويلري بباريس تقول إنه سيتم إرسال صندوق خشبي به جواهر لحفظها، قد أعدمت بالمقصلة في 1793. وقالت دار المزادات إن ابنتها ماري تيريز، التي كانت تلقب بمدام رويال، تسلمت المجوهرات لدى وصولها إلى النمسا.

وكانت كريستيز قد قالت قبل المزاد إنها تتوقع أن يجلب السواران، اللذان كانا مملوكين لعائلة ملكية أوروبية، ما بين مليونين وأربعة ملايين دولار.

وقالت الدار إن خاتما مرصعا بالياقوت والألماس، طلبه الملك إدوارد الثامن من كارتيه وقدمه لزوجته الأميركية واليس سمبسون في الذكرى الأولى لزواجهما، لم يجد مشتريا. وتراوحت التقديرات له قبل بيعه بين مليون ومليوني فرنك سويسري.(الدولار = 0.9120 فرنك سويسري)

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