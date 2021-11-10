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نسخة مقلدة من لوحة الموناليزا بهذا المبلغ؟!

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الموناليزا
لوحة الموناليزا

نسخة مقلدة من لوحة الموناليزا بهذا المبلغ؟!

النسخة يعود تاريخها إلى عام 1600 تقريبا وتبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للنسخة الأصلية

باريس - رويترز

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بيعت نسخة طبق الأصل من لوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي، وهي واحدة من أشهر اللوحات في العالم، مقابل 210 آلاف يورو (242.634 دولار) في مزاد بباريس اليوم الثلاثاء.

وقدرت دار آرتكوريال للمزادات أن هذه النسخة، التي يعود تاريخها إلى عام 1600 تقريبا وتبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للنسخة الأصلية، ستباع بمبلغ يتراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف يورو.

واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا من الفنان في عام 1518 موجودة في متحف اللوفر في باريس وليست للبيع.

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وفي يونيو، اشترى أوروبي يهوى جمع المقتنيات نسخة أخرى من الموناليزا ترجع إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة، من دار كريستيز في باريس.

وفي عام 2017، باعت دار كريستيز في نيويورك لوحة "سالفاتور موندي" ليوناردو مقابل 450 مليون دولار.

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